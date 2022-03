JAKARTA - PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) terus menyusun strategi untuk produktifitas dengan sejumlah inovasi. Di mana perseroan telah terdampak pandemi Covid-19.

Head of Investor Relation & Business Development Erajaya Swasembada Yan Stephanus menyebut dengan adanya pandemi telah mendorong sejumlah inovasi dengan meningkatkan digitalisasi dengan Mobile Selling and EraXpress.

“Dengan adanya Mobile Selling and EraXpress jadi strategi kami di masa pandemi untuk mempurchase produk teknologi atau alat elektronik via online dan memberikan kenyaman dalam memberikan pelayanan di dalam penyediaan handpohone atau transaksi alat elektronik,” kata Head of Investor Relation & Business Development EraJaya Swasembada Yan Stephanus dalam MNC Group Investor Forum 2022 secara virtual, Senin (14/3/2022).

ERAA menyatakan telah berkolaborasi dengn sejumlah e-commerce di Indonesia untuk mempermudahkan konsumen dengan memberikan banyak paket dan bundling.

“Stategi selanjutnya di masa pandemi di tahun 2021, kita terus melakukan ekpansi terus membuka peluang bisnis ritel, kita telah memberikan layanan digital, pembukaaan banyak cabang di sejumlah cabang, dengan toko terdekat” ujarnya.

Kedepan, misi baru perseroan akan memasuki pasar segmen dagang elektronik (e-commerce), khususnya di segmen grosir online dan telah menggandeng sejumlah perusahaan ternama. “Partnership terus kita lakukan di tahun ini kita juga terus menggandreng brand tekno mulai daei Apple, DJI, Garmin, GoPro, Huawei, JD Sport, Nokia, Oppo, Paris Baguette, Samsung, Sushi Tei, The Face Shop, Vivo,Wellings, Xiaomi, and many more dan terus kita tingkatkan di berbagai bidang termasuk food and beverage,” pungkasnya. Tak hanya itu, perseroan telah mengadakan sejumlah pameran atau eksibisi di bidang promosi online untuk smartphone dengan berbagai penawaran menarik dengan berbagai penawaran.