JAKARTA - Harga bensin di Amerika naik ke level tertinggi sejak Juli 2008 imbas pelarangan impor minyak dari Rusia.

Kebijakan ini telah disampaikan Presiden AS Joe Biden sebagai sanksi yang diberikan Rusia setelah invasi ke Ukraina.

"Kami melarang semua impor minyak dan gas dan energi Rusia. Itu berarti bahwa minyak Rusia tidak akan lagi dapat diterima di pelabuhan AS, dan orang-orang Amerika akan memberikan pukulan kuat lain ke mesin perang Putin," kata Biden.

Melonjaknya harga BBM di AS menjadi sorotan netizen. Salah satunya di akun TikTok @w**ld**new*.

"Amerika boikot minyak Rusia, malah jadi bumerang. Bensin melonjak jadi Rp70rb/liter," tulis caption dari video tersebut.

Namun, para netizen Indonesia memberikan komentar kocak meski harga bensin di Amerika melonjak jadi Rp70.000 per liter.

Seperti akun @b**ta**: semoga dolar jadi 500 rupiah uraaaaaaa

Akun @M** Ai**aa: Kami orang Indonesia, senang mendengarnya Huraaaaaa

Akun @u**r: Kesempatan untuk kita jualan bensin eceran ke sana yok

Sekadar informasi, dikutip dari Reuters, Selasa (8/3/2022), berdasarkan data AAA, harga bensin reguler di Amerika mencapai USD 4 per galon pada Minggu (6/3).

Angka ini naik 11% dari minggu lalu yang sebesar USD 3,6 dan naik 45% sejak tahun lalu yang sebesar USD 2,76. Adapun, 1 galon bensin di sana sama dengan 3,785 liter.

AAA mencatat, harga bensin pada 17 Juli 2008 lalu mencapai USD 4,114 per galon. Kala itu, harga minyak mentah mencapai USD 147,27 per barel.

Bensin paling mahal tercatat berada di California seharga USD 5,288 per galon, diikuti Hawaii USD 4,695, Nevada USD 4,526 dan Oregon USD 4,466 per galon. Adapun, harga bensin berjangka sudah mencapai USD 3,8 per galon pada Minggu (6/3) kemarin.