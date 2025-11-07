Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Pengemudi Ojol Tetap Menggunakan BBM Pertamina

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |07:55 WIB
Ini Alasan Pengemudi Ojol Tetap Menggunakan BBM Pertamina (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Keterjaminan dan keandalan pasokan BBM serta pelayanan di SPBU menjadi hal penting bagi para pengemudi ojek online (ojol) yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Hal ini menjadi alasan pengemudi ojol tetap membeli BBM Pertamina.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mendengarkan langsung pengalaman konsumen, termasuk para pengemudi ojek online yang menjadi pelanggan rutin SPBU Pertamina.

Hal ini disampaikan saat meninjau dua SPBU di wilayah Yogyakarta tersebut, yakni SPBU 44.552.11 Kyai Mojo dan SPBU 44.552.07 Ambarketawang, pada Kamis 6 November 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas BBM, kesiapan fasilitas, dan mendengarkan langsung pengalaman konsumen, termasuk para pengemudi ojek online

Alasan Ojol Tetap Menggunakan BBM Pertamina
Mars Ega menyampaikan bahwa masukan dari pelanggan langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya perusahaan menjaga mutu produk dan pelayanan.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat, terutama para pengemudi ojek online yang setiap hari menggunakan produk kami. Mereka adalah pengguna aktif yang merasakan langsung performa bahan bakar dan pelayanan di SPBU. Karena itu, kami terus memastikan kualitas tetap terjaga dan standar pelayanan semakin baik di seluruh jaringan,” ujar Mars Ega dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga dengan rutin melakukan pengecekkan harian yang dilakukan pihak SPBU dan Tim Service Quality (Serv-Q) sebagai wujud konsistensi perusahaan dalam menjaga mutu layanan dan kenyamanan pelanggan.

 

Halaman: 1 2
1 2
