JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 20 April 2022. Di mana salah satu agendanya keputusan pembagian dividen.

Corporate Secretary Astra, Gita Tiffany Boer mengatakan bahwa perusahaan akan melaksanakan RUPST 2021 pada 20 April 2022 dan pemegang saham yang berhak hadir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada Selasa 28 Maret 2022.

Investor tentunya menunggu putusan dividen final dalam RUPST sesuai kinerja Astra pada 2021. Sebelumnya, Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjondro menuturkan Astra bakal membagikan dividen final sebesar Rp194 per saham, sedangkan pada 2020 dividen final sebesar Rp87 per saham.

Dengan jumlah saham beredar mencapai 20,19 miliar lembar, total anggaran dividen final tersebut sebesar Rp3,91 triliun.Besaran dividen final tersebut akan diusulkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada April 2022.

"Dengan posisi keuangan yang kuat, Grup akan terus fokus mencari peluang bisnis baru untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan," ujar Gita.

Dia melanjutkan dividen final yang akan diusulkan tersebut dan dividen interim Rp45 per saham yang telah dibagikan pada bulan Oktober 2021, akan menjadikan total dividen pada 2021 sebesar Rp239 per saham lebih tinggi dari dividen total pada 2020 yang sebesar Rp114 per saham. Dengan demikian, dividen total pada tahun buku 2021 mencapai Rp4,82 triliun.

Adapun, laba bersih Astra mencapai Rp20,2 triliun pada 2021 atau naik 25% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Sebagai catatan, Astra memperoleh keuntungan dari penjualan sahamnya di Bank Permata pada 2020, dan jika tidak memperhitungkan keuntungan dari penjualan saham Bank Permata tersebut, laba bersih Grup pada tahun 2021 meningkat 96%. Sebagai informasi, tahun ini perseroan menyiapkan dana belanja modal alias capital expenditure sebesar Rp19 triliun pada 2022. Head of Corporate Investor Relations Astra International, Tira Ardianti seperti dikutip bisnis menuturkan rencana belanja modal ini jauh lebih tinggi dari realisasi belanja modal konsolidasi pada 2021. "Untuk rencana belanja modal tahun ini Rp19 triliun, dan angkanya memang lebih tinggi 111 persen dibandingkan dengan tahun lalu capaiannya Rp9 triliun untuk belanja modal konsolidasi," jelasnya. Lebih lanjut, penggunaan belanja modal ini merupakan kebutuhan investasi rutin setiap tahun dari Astra. Mayoritas dana akan digunakan untuk membeli alat-alat berat kebutuhan grup PT United Tractors Tbk. (UNTR), khususnya kontraktor pertambangan miliknya yaitu PT Pama Persada Nusantara. Selain itu, belanja modal juga untuk memenuhi kebutuhan sektor agribisnis yang dijalankan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) dan sisanya dibelanjakan untuk inisiatif-inisiatif dan proyek-proyek digitalisasi di grup Astra secara keseluruhan.