JAKARTA - Setia membawa berkah. Itulah yang dirasakan oleh I Wayan Artana, nasabah MNC Bank asal Ubud, Bali. Kesetiaannya menjadi nasabah MNC Bank membuahkan hasil yang tidak diduga.

Menjadi nasabah sejak tahun 2008, Wayan tidak pernah menyangka dirinya bisa mendapat hadiah Toyota Fortuner dari MNC Bank karena menabung di program Tabungan Dahsyat Arisan. Selain mengikuti program Tabungan Dahsyat Arisan, Wayan juga tercatat mengikuti program Tabungan Dahsyat Pasti dan Tabungan Arisan Lokal.

"Terima kasih atas apresiasi yang tak terhingga dari MNC Bank atas kerja sama ini. Semoga MNC Bank semakin sukses di Bali. Saya pastikan akan tetap setia dengan program – program Tabungan Dahsyat dari MNC Bank di tahun 2022 yang memberikan hadiah lebih dahsyat kepada nasabah," ujar Wayan.

Wayan adalah nasabah dari program Tabungan Dahsyat Arisan yang memberi hadiah pasti kepada nasabah yang berpartisipasi dengan tagline Nabung Aman, Hadiah Berlimpah. Tabungan Dahsyat Arisan memberikan hadiah pasti berupa e-voucher Shopee, Xiaomi Mop, Apple Watch, sepeda lipat Dahon, laptop Dell, Samsung Galaxy Z Flip, Yamaha NMax hingga Toyota Fortuner.

Wayan menjadi pemenang hadiah utama setelah namanya keluar saat acara penentuan pemenang Tabungan Dahsyat Arisan yang berlangsung pada periode terakhir. Wayan mengalahkan ratusan nasabah lain yang mengikuti program yang sama.

Keberuntungan yang sama juga dirasakan oleh Gema Merdeka Goeyardi nasabah MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pria yang berprofesi sebagai trader saham ini tidak pernah menyangka tabungan yang ia miliki bisa memberikan hadiah.

Senyum bahagia Gema pun terlihat jelas saat MNC Bank menyerahkan Toyota All New Veloz. Hadiah ini berhasil menambah kebahagiaannya karena beberapa waktu sebelumnya adiknya menerima hadiah utama Tabungan Dahsyat Arisan, Toyota Fortuner.

"Saya dari dulu tidak pernah mendapat hadiah mobil. Tapi tahun ini saya bersyukur bisa mendapat Toyota All New Veloz. Kalau sebelumnya adik saya mendapat Toyota Fortuner. Mudah-mudahan tahun ini saya mendapat Mercedes. Ayo semuanya buka tabungan di MNC Bank!" ujar Gema.

Gema memenangkan Toyota All New Veloz dari MNC Bank lewat program Tabungan Dahsyat Undian. Nasabah yang berpartisipasi dalam program tersebut memiliki kesempatan mendapatkan hadiah dahsyat dari MNC Bank seperti, Honda PCX, Toyota All New Veloz dan grand prize Toyota Alphard.

“Selamat kepada Pak Wayan dan Pak Gema. Semoga dengan hadiah ini menjadi semangat nasabah lain untuk menabung dan menjadi dorongan untuk MNC Bank memberi layanan yang lebih baik,” ujar Direktur MNC Bank Rita Montagna.

Anda yang ingin merasakan, kebahagiaan yang sama seperti Wayan dan Gema memiliki kesempatan besar tahun ini karena PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group kembali meluncurkan Tabungan Dahsyat dengan hadiah yang lebih dahsyat.

Jangan khawatir tidak kebagian slot, karena Tabungan Dahsyat akan berlangsung sepanjang tahun. Segera buka rekening di MNC Bank agar kesempatan menang lebih besar.

Kunjungi www.mncbank.co.id untuk informasi lebih lanjut terkait program Tabungan Dahsyat atau hubungi MNC Bank Call Center di 1500188. Serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank @officialmncbank di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter.

Selain itu nikmati layanan perbankan digital dan produk-produk lain MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui tautan berikut http://onelink.to/q2ss2g.