JAKARTA - MNC Group kembali mempersembahkan konferensi virtual tahunan terbesar untuk kedua kalinya dengan tajuk “MNC Group Investor Forum 2022”.

Acara ini kembali digelar tahun ini mulai Senin (14/3/2022) hingga Kamis (17/3/2022).

Untuk Macro Day yang digelar hari ini, Kamis 17 Maret 2022 pukul 09.00-17.00, masyarakat umum dapat mendaftarkan diri gratis melalui link registrasi: bit.ly/mncinvestorforum22.

Pada tahun ini, MNC Group Investor Forum 2022 akan mengangkat tema "Strengthening Indonesia’s Resiliency and Transformation."

Tidak tanggung-tanggung, acara ini menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai instansi pemerintah maupun pemimpin perusahaan tercatat yang ternama di Indonesia.

Puncak acara akan berlangsung hari ini berupa Macro Day. Sesi ini akan mengangkat tentang pemaparan prospek perekonomian Indonesia dari para pemangku kebijakan seperti Kementerian serta regulator Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Acara ini juga akan disiarkan langsung melalui RCTI+, Okezone.com, Sindonews.com, iNews.id dan IDXChannel.com.

Sebanyak 14 emiten akan hadir dalam sesi Corporate Forum untuk memaparkan strategi dan prospek bisnis perusahaannya melalui undangan.

Tema dalam Corporate Forum dibagi tiga tema besar yaitu Banking and Consumer; Economic Proxy, Media and Technology; New Economy serta Commodities and Infrastructure.

Tema Banking and Consumer; Economic Proxy akan dimeriahkan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO).

Kemudian, tema Media and Technology; New Economy akan diisi oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR), PT MNC Studios International Tbk (MSIN), dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

Terakhir, tema Commodities and Infrastructure akan diisi oleh beberapa emiten, antara lain PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE).

Raih pula kesempatan untuk memenangkan doorprize senilai total Rp75 juta! Acara ini gratis dan terbuka untuk umum.

