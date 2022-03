Jakarta – PT Bank KB Bukopin Tbk (“Perseroan”) yang didukung penuh oleh Majority Shareholder KB Kookmin Bank telah kembali menunjukkan konsistensi dan komitmennya untuk melakukan transformasi secara menyeluruh melalui evaluasi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Salah satunya strategi Perseoran yang yaitu TURN AROUND Strategi (Transformation, Undercut Cost, Risk Manage, dan New Digital) dimana Perseroan akan membangun struktur keuangan yang berkelanjutan, dengan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing, dan budaya perusahaan yang beretika. Dengan tiga hal tersebut, bisnis Perseroan dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus pada Good Bank yang didukung oleh perbaikan IT infrastruktur dan digital innovation.

KB Bukopin memang gencar melakukan ekspansi ke berbagai sektor bisnis. Pada segmen retail KB Bukopin akan membangun ekosistem nasabah mass affluent untuk hubungan jangka panjang dengan beragam layanan produk ritel dan memanfaatkan digital banking.

Pada segmen SME, KB Bukopin akan menyediakan end to end business model yang berbasis risiko. Pada segmen korporasi KB Bukopin akan mengoptimalkan peluang bisnis baru dengan memanfaatakan jaringan bisnis Indo-Korean (Korean Desk) melalui perusahaan besar sebagai anchor company untuk membangun ekosistem value chain and supply chain.

Hal menarik mengenai bisnis Indo-Korean yaitu terjalinnya kerja sama di bidang ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Korea Selatan semakin optimal dengan dukungan layanan keuangan yang mumpuni. KB Bukopin yang didukung ultimate shareholder KB Financial Group bersama-sama melakukan inisiasi bisnis melalui Korean Link Business.

President Direktur Perseroan Chang Su Choi menyatakan bahwa “Dengan kekuatan modal KB Financial Group, KB Bukopin akan mampu menyediakan permintaan modal oleh perusahaan-perusahaan besar. KB Bukopin akan menciptakan sistem kerja sama yang saling menguntungkan dalam supply chain melalui produk atau fasilitas keuangan seperti SKBDN, Bank Garansi, dan lannya”.

Hingga saat ini, terdapat 51 Perusahaan Korea yang telah bergabung dalam Korean Link Business yang diluncurkan Perseroan pada Q1 2022. 44 di antaranya dalam penghimpunan dana (funding) dan 7 lainnya dalam penyaluran kredit (lending) dan trade finance.

Dengan tren positif perekonomian nasional, Perseroan yakin dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional melalui berbagai inovasi layanan dan produk bagi perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia. Nama besar perusahan Korea yang telah terjaring dalam Korea Link Business KB Bukopin antara lain yaitu Lotte Group, LG Electronics, Hyundai, Hankook Tire, Lock & Lock, lainnya.

Tingkat penghimpunan dana (funding) Korean Link Business posisi 31 Desember 2021 mencapai Rp7,82 triliun dengan pertumbuhan yoy Rp6,31 triliun atau 395,8%, serta total penyaluran kredit (lending) sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai Rp420 miliar.

Berbagai aktifitas bisnis tersebut menjadi bukti konsistensi dan komitmen transformasi Perseroan secara menyeluruh serta melalui evaluasi untuk peningkatan kinerja di setiap tahunnya. Hal ini juga yang mendasari penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPSLB (“Rapat”) yang diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 yang bertempat di Gedung KB Bukopin Kantor Pusat Lantai 3 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Pancoran Jakarta Selatan.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya. Rapat yang dilaksanakan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat guna menanggulangi potensi penyebaran Covid-19. Komposisi manajemen Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Jerry Marmen

Wakil Komisaris Utama: Nam Hoon Cho

Komisaris Independen: Stephen Liestyo

Komisaris Independen: Tippy Joesoef

Komisaris Independen: Hae Wang Lee

Komisaris Independen: Sukriansyah S. Latief

Komisaris Independen: Eugine K Galbraith

Komisaris : Nanang Supriyatno

Dewan Direksi

Presiden Direktur: Chang Su Choi

Wakil Direktur Utama: Robby Mondong

Direktur: Iwan Dharmawan

Direktur: Seng Hyup Shin

Direktur: Helmi Fakhrudin

Direktur: Henry Sawali

Direktur: Dodi Widjajanto

Direktur: Yohanes Suhardi

Direktur: Jin Bum Kim

Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Efektif sebagai Direktur Kepatuhan sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

Tentang KB Bukopin

PT Bank KB Bukopin Tbk (“Perseroan”) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank Bukopin (sekarang: KB Bukopin) didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dan dikenal sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia.

Pada 23 Februari 2021, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Perseroan mengumumkan perubahan nama dari PT Bank Bukopin Tbk menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk.

Mengusung tagline “Bersama, Kita Bintang Finansialnya”, KB Bukopin bertekad mewujudkan visi menjadi Top 10 bank di Indonesia.

Komposisi setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI, komposisis kepemilikan saham KB Bukopin yaitu KB Kookmin Bank sebesar 67%, PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) 1% dan publik 32%.

Bank KB Bukopin beroperasi di 24 provinsi, dengan 344 outlet dan 572 unit ATM, serta tergabung dalam jaringan ATM Prima dan ATM Bersama.

