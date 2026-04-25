4 Fakta Harga BBM Nonsubsidi Berpeluang Naik Lagi

JAKARTA - Pertamina telah menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex per Sabtu 18 April 2026.

Berikut fakta-fakta Harga BBM Nonsubsidi akan naik lagi dirangkum Okezone, Sabtu (25/4/2026).

1. Berpeluang Bakal Naik Lagi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan masih ada peluang penyesuaian lanjutan (tahap II) untuk harga BBM nonsubsidi, bergantung pada pergerakan harga minyak dunia.

Bahlil menjelaskan, harga BBM subsidi tetap dijaga pemerintah di tengah volatilitas harga minyak global.

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi disesuaikan dengan mekanisme pasar, sehingga berpotensi naik apabila harga minyak dunia meningkat.

“Saya katakan bahwa untuk BBM nonsubsidi ada penyesuaian harga tahap pertama saat ini. Tahap berikutnya kita lihat nanti harga minyak dunia. Kalau harganya turun, tidak naik. Tetapi kalau harga naik, mungkin akan ada penyesuaian,” ujarnya.