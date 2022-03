JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi korporasi yang dilakukan beberapa emiten hari ini, Jumat (24/3/2022).

Melansir dari situs resmi BEI, Kamis (23/3/2022), adapun 9 emiten tersebut yakni, PT Astra Sedaya Finance (ASDF), PT Asuransi Maximum Graha Persada Tbk (ASMI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM), PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR).

Diketahui, untuk PT Astra Sedaya Finance (ASDF) akan melakukan informasi pembayaran kupon seri ASDF04BCN4 ke 8.

Dilanjut dengan PT Asuransi Maximum Graha Persada Tbk menggelar pemberitahuan RUPS Rencana secara virtual melalui Zoom.

Sedangkan, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menetapkan tanggal cum dividen tunai.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) juga menetapkan tanggal DPS dividen tunai.

Adapun PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menggelar pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2021 di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23 Jalan HR Rasuna Said, Blok C No 10, Karet Setiabudi Jakarta 12920.

Lalu, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM) melakukan tanggal cum Dividen tunai.

 BACA JUGA:Jadwal Aksi Korporasi Hari Ini, Pembagian Dividen ARNA hingga RUPS ESSA

Sementara, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) melaksanakan pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2021 di Function Room, Sentral Senayan III, Lantai 28 Jalan Asia Afrika No 8, Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270.

Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) pun ikut menggelar pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2021 di Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Terakhir, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) melaksanakan Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2021 yang digelar di Wisma Antara Auditorium Adhiyana Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan No 17, Jakarta 10110.