JAKARTA - MNC Media Group mendorong berbagai inovasi berbasis digital. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi digital Indonesia.

Executive Chairman MNC Grup Hary Tanoesoedibjo mengatakan, untuk itu, MNC Portal Indonesia menggelar Digital Innovation Award 2022.

Ajang penghargaan ini merupakan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan secara konsisten berinovasi demi memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini.

"Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan segenap jajarannya yang dengan berbagai kebijakan strategis-nya telah mendukung lompatan besar dalam mengembangkan teknologi digital di Tanah Air," ujar Hary dalam ajang penghargan Digital Innovation Award 2022, Kamis (31/2/2022).

Hary juga mengucapkan selamat kepada para penerima Digital Innovation Award 2022.

Diharapkan, penghargaan ini akan memberi energi dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju.

"Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dapat berjalan sukses dan lancar," tandasnya.

Adapun, gelaran Innovation Digital Award 2022 diselenggarakan secara offline. Setiap pihak yang ikut berpartisipasi telah diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini juga sebagai salah satu bentuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan bagian dari pelaksanaan tata tertib protokol kesehatan.

Para pemenang DIA 2022 terbagi atas lima kategori, yakni Digital Innovation for Creative Industry, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Suistainable Business, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Public Service.