MNC Sekuritas Gandeng Reliance Manajer Investasi Gelar Having Fund 2025 untuk Edukasi Reksa Dana ke Mahasiswa Universitas Nusa Putra

JAKARTA – MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan nasional melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

MNC Sekuritas menggelar edukasi reksa dana Having Fund 2025 dengan tema “Investor dari Masa Depan” yang berkolaborasi dengan Reliance Manajer Investasi kepada mahasiswa Nusa Putra University pada Kamis (16/10/2025). Kegiatan ini berlangsung secara interaktif dan disambut antusias lebih dari 60 peserta. Adapun pemaparan materi dilakukan oleh Fund Manager Reliance Manajer Investasi Muhammad Arip Pauzi serta APERD Partnership MNC Sekuritas Reynaldi Lewerissa.

Fund Manager Reliance Manajer Investasi Muhammad Arip Pauzi menjelaskan bahwa reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat cocok bagi mahasiswa dan bisa dimulai dengan modal yang terjangkau. Ia juga menjelaskan bahwa berinvestasi tidak hanya memberikan potensi imbal hasil di masa depan, tetapi juga membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang baik.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi titik awal untuk masa depan kita bersama, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investor yang cerdas dari berbagai kalangan masyarakat di masa yang akan datang,” ujar Arip.

Sejalan dengan hal tersebut, Dosen Pendamping Jurusan Akuntansi Nusa Putra University Herman Rustandi mengatakan bahwa Universitas Nusa Putra menyambut dengan baik kegiatan edukasi reksa dana untuk mahasiswanya. Ia menilai kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan generasi muda untuk memahami literasi keuangan sejak dini.

“Semoga mahasiswa bisa berinvestasi dalam jangka panjang sehingga keuangan mereka bisa settle, dan mampu mengatur tata kelola keuangan serta berinvestasi,” ucapnya.