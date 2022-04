JAKARTA - Bahan bakar oktan 90 Pertalite resmi ditetapkan sebagai jenis BBM khusus penugasan atau JBKP menggantikan premium.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang JBKP.

BACA JUGA:Harga Pertamax Naik dan Pertalite Tetap, Apa Dampaknya ke Inflasi?

Berikut ini dirangkum Okezone, Senin (1/4/2022),4 fakta soal Pertalite jadi BBM khusus penugasan:

1. Besaran Kuotanya

Adapun untuk besaran kuota JBKP Pertaline tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter.

Tutuka menyampaikan bahwa realisasi penyaluran pertalite hingga Februari 2022 sebesar 4,258 juta kiloliter atau melebihi kuota 18,5 persen terhadap kuota year to date Februari 2022.

Apabila Pertalite diestimasikan melalui skenario normal, maka hingga akhir tahun ini pertalite akan melebihi kuota sebesar 15 persen dari kuota normal yang ditetapkan sebesar 23,04 juta kiloliter.

Saat ini, stok dan coverage days Pertalite tercatat mencapai 1,157 juta kiloliter dengan estimasi ketersediaan selama 15,7 hari.

2. Harga Pertalite Tetap

Pemerintah Indonesia masih dapat menjaga harga pertalite senilai Rp7.650 per liter.

Walaupun kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina hingga Uni Eropa yang mempertimbangkan untuk melakukan embargo minyak mentah Rusia turut berdampak terhadap harga BBM di dalam negeri.

Pada Maret 2022, realisasi Mean of Platts Singapore (MOPS) pertalite rata-rata 128,19 dolar AS per barel atau naik 63 persen dari rata-rata tahun 2021 sebesar 78,48 dolar AS per barel.

3. Dampak ke Inflasi Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengapresiasi sikap pemerintah dan Pertamina yang tidak menaikkan harga Pertalite yang proporsi konsumen mencapai 76 persen. Kenaikan harga Pertalite akan menyulut inflasi dan menurunkan daya beli rakyat. “Penetapan Pertalite sebagai BBM penugasan juga sangat tepat agar pemerintah dapat memberikan subsidi pada saat tidak menaikkan harga Pertalite,” katanya. 4. Masyarakat Pindah ke Pertalite? Dampak kenaikan Pertamax jadi Rp12.500 per liter ditakutkan akan membuat masyarakat pindah ke Pertalite. Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan kan memperbanyak edukasi dan sosialisasi penggunaan BBM non subsidi supaya masyarakat memahami penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan mereka. "Kami mengimbau agar pengguna pertamax tetap menggunakan BBM non subsidi," katanya. Lalu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memproyeksi akan ada migrasi penggunaan Pertalite sebesar 20-25% dari total konsumen Pertamax, namun itu hanya terjadi di awal kenaikan harga saja.