JAKARTA - Harta kekayaan Elon Musk kembali menembus level USD300 miliar. Kekayaan Elon Musk ini meningkat usai mencaplok saham Twitter.

Tercatat, kekayaan Elon Musk mencapai USD302,1 miliar atau setara Rp4.320 triliun atau setara Rp14.300 per USD. Harta kekayaan Elon Musk ini naik 5%. Demikian seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Elon Musk memborong 73.486.938 lembar saham Twitter atau setara 9,2%. Pembelian saham Twitter ini senilai USD2,9 miliar atau setara Rp41,6 triliun.

Akuisisi ini membuat CEO Tesla ini menjadi pemegang saham mayoritas Twitter.

Musk ingin melihat beberapa perubahan yang dilakukan pada Twitter meskipun tidak jelas persis apa yang dia inginkan dan bagaimana dia akan menggunakan kepemilikan sahamnya yang besar untuk perubahan yang akan diambil.

Menyusul Musk, pemegang saham Twitter lainnya adalah The Van Guard Group Inc 8,39%, BlackRock Fund Advisor 4,56%, SSgA Funds Management Inc 4,54%, Aristotle Capital Management LLC 2,51%, ARK Investment Management LLC 2,15%), Fidelity Management & Research 2,14% dan Clear Bridge Investment LLC 2,09%.

Pembelian ini membuat pendiri SpaceX itu menjadi satu-satunya investor individu yang mempunyai saham Twitter di antara para investor korporasi lainnya. Langkah investasi ini dikabarkan mengejutkan berbagai pihak mengingat sebelumnya Elon Musk pernah menuduh Twitter merusak demokrasi dan kebebasan karena tidak memberikan kebebasan berbicara yang sebenarnya. Musk menyebut Twitter sebagai sarana publik yang gagal memberikan kebebasan berbicara pada penggunanya. Padahal menurutnya prinsip kebebasan berbicara adalah inti dasar dari demokrasi. Berkat aksi tersebut, persentase saham Twitter di Wall Street terpantau melonjak cukup tajam. Pantauan di bursa New York Stock Exchange (NYSE) Selasa (5/4) pukul 10:14 WIB, emiten burung biru itu terbang 27,12% di USD49,97 per saham.