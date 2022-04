JAKARTA - Wall Street berakhir naik tajam pada perdagangan Rabu (13/4/2022). Indeks reli didukung oleh pemulihan saham-saham pertumbuhan yang sensitif terhadap bunga karena investor mencerna data inflasi yang panas dan beragam hasil kuartalan.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average naik 344,23 poin, atau 1,01%, menjadi 34.564,59, S&P 500 naik 49,14 poin, atau 1,12%, menjadi 4.446,59 dan Nasdaq Composite bertambah 272,02 poin, atau 2,03%, menjadi 13.643,59.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, saham konsumen menikmati persentase kenaikan terbesar, melonjak 2,5%.

Penurunan imbal hasil Treasury AS membantu Nasdaq yang padat teknologi memimpin ketiga indeks saham utama AS lebih tinggi, dengan semikonduktor mengungguli pasar yang lebih luas.

Nasdaq melonjak lebih dari 2% sementara S&P 500 dan Dow naik lebih dari 1%.

"Imbal hasil obligasi mungkin lebih cepat dan turun lebih rendah hari ini," kata David Carter, direktur pelaksana di Wealthspire Advisors di New York.

"Ini membantu hampir semua ekuitas, tetapi terutama area yang berkembang seperti teknologi," imbuhnya.

JPMorgan Chase & Co menetapkan musim pendapatan kuartal pertama ke awal yang tidak menguntungkan, melaporkan penurunan laba kuartalan sebesar 42%. Hasil suram dari pemberi pinjaman terbesar AS mengirim sahamnya turun 3,2%.

Sisi baiknya, hasil Delta Air Lines (DAL.N) mengalahkan ekspektasi dan memperkirakan laba kuartal saat ini karena permintaan "tinggi secara historis". Lonjakan pangsa 6,2%-nya menular; indeks maskapai S&P 1500 yang lebih luas melonjak 6,8%.

Permintaan yang kuat juga mendorong indeks harga produsen Departemen Tenaga Kerja ke tingkat pertumbuhan 11,2% tahun-ke-tahun, pembacaan tahunan terpanas sejak Departemen Tenaga Kerja mulai melacak data tahunan pada 2010.

PPI inti dan indikator utama lainnya telah meningkat melampaui target inflasi 2% tahunan rata-rata Federal Reserve.

Risalah dari pertemuan kebijakan Fed terbaru dan komentar selanjutnya dari anggotanya membuat pelaku pasar menetapkan peluang mudah untuk serangkaian kenaikan suku bunga 50 basis poin dalam beberapa bulan mendatang, karena bank sentral menginjak tali ketat untuk menahan inflasi tanpa memprovokasi resesi.

Perkiraan analis untuk musim pendapatan perusahaan tumbuh kurang optimis. Agregat pertumbuhan pendapatan S&P 500 tahunan untuk tiga kuartal pertama tahun 2022 diperkirakan sebesar 5,4% pada hari Rabu, turun dari 7,5% pada awal tahun.

Pada hari Kamis, minggu yang dipersingkat liburan akan berakhir dengan hasil dari sejumlah bank besar, termasuk Morgan Stanley, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, dan Wells Fargo & Co.

Masalah yang berkembang melebihi jumlah yang menurun di NYSE dengan rasio 2,92 banding 1; di Nasdaq, rasio 2,87 banding 1 disukai oleh para advancers.

S&P 500 membukukan 19 tertinggi baru 52-minggu dan 11 terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 48 tertinggi baru dan 168 terendah baru.

Volume di bursa AS adalah 10,52 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,33 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.