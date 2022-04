CHICAGO - Harga emas jatuh pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena dolar AS menguat untuk sesi ketiga berturut-turut. Dolar AS mendapat dorongan karena ekspektasi Federal Reserve mengadopsi kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan kebijakan Mei.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, anjlok USD38,30 atau 1,98% menjadi USD1.896,00 per ounce. Minggu lalu, emas berjangka jatuh 2,0% penurunan tak terduga setelah melonjak ke level tertinggi enam minggu di 2.003 dolar AS pada Senin (18/4/2022).

Pada 18 April, emas untuk pengiriman Juni mencapai level tertinggi enam minggu di USD2.003 per ounce di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat dapat mengalami resesi dari tindakan agresif Fed untuk mengendalikan inflasi. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (26/4/2022).

Para analis pasar percaya penurunan emas baru-baru ini dapat dikaitkan dengan daya tarik aset safe-haven lainnya, katakan dolar yang lebih tinggi dan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun yang meningkat, karena emas adalah aset tanpa bunga.

Kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve telah dijamin pada Mei dan Juni dan sangat mungkin terjadi pada Juli, ini telah mendukung dolar AS.

Serangkaian pembicara Fed telah menenangkan beberapa kekhawatiran pasar selama seminggu terakhir bahwa ekonomi dapat berubah negatif dari upaya bank sentral untuk membatasi tekanan harga yang tumbuh pada laju tercepat mereka dalam 40 tahun.

Sementara kekhawatiran akan hard landing bagi perekonomian belum sepenuhnya hilang, optimisme, terutama terhadap pasar tenaga kerja yang luar biasa, telah menghasilkan beberapa pesimisme. Itu telah mengirim dolar, penerima manfaat utama dari kenaikan suku bunga, lebih tinggi, membuat emas dan aset safe-haven lainnya menderita.

Pada Senin (25/4/2022), indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap mata uang rival utamanya, mencapai level tertinggi 25-bulan di 101,745. Imbal hasil obligasi AS, yang sering berjalan berdampingan dengan dolar, akhir-akhir ini telah terlepas dari greenback. Imbal hasil pada obligasi pemerintah AS 10-tahun AS turun untuk hari ketiga berturut-turut, kehilangan hampir 4,0% pada hari itu. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 58,9 sen atau 2,43% menjadi USD23,67 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli merosot USD22,4 atau 2,42% menjadi ditutup pada USD905 per ounce.