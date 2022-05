JAKARTA - One way arus balik Lebaran 2022 menjadi salah satu kebijakan untuk memperlancar arus lalu lintas. Diprediksi puncak arus balik Lebaran terjadi pada 6-8 Mei 2022.

Rencananya one way dilakukan mulai pukul 07.00-24.00 WIB. Kebijakan ini diterapkan di KM 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung, Semarang.

Selain itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberika pilihan rute saat one way arus balik terjadi. Ada empat rute yang bisa digunakan sebagai jalur alternatif selama pemberlakuan sistem satu arah atau one way.

Berikut empat rute alternatif yang dapat digunakan pengguna jalan:

1. Jagorawi - Puncak - Cisarua - Cipanas- Cianjur - SukaluyuSukaluyu - Cipatat - Padalarang - Bandung

2. Jagorawi - Cibubur - Cilengsi - Cianjur - Jonggol - Padalarang - Bandung

3. Kalimalang - Kedung Waringin- Karangan - Purwakarta - Wanayasa - Lembang - Bandung

4. Kalimalang - Kedung Waringin- Karangan - Purwakarta - Sukatani - Darandang - Cikalong - Padalarang - Bandung.

(ZWD)