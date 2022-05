BALI - Semesco Indonesia membuat event menarik sebagai pendukung pelaksanaan Presidensi G20 yang siap digelar di Bali. Acara ini pun menjadi benchmark kreatif event pemerintah dalam mendukung para UKM.

"Event ini merupakan sebuah gambaran atau mini showcase atas citra positif kebangkitan dan kemajuan dari teknologi, ekonomi, serta budaya Indonesia yang akan ditampilkan pada saat puncak Presidensi G20 nantinya," ucap Direktur Utama Smesco Indonesia, Leonard Theosabrata , Kamis (5/5/2022).

Acara ini juga menampilkan para UKM lokal yang memiliki narasi usaha ataupun produk yang Sustainable Development Goals (SDGs), dan Environment, Social, and Government (ESG) yang telah melalui proses kurasi dari kategori food village, retail market, music and art, serta sejalan dengan misi Indonesia pada Presidensi G20 yaitu untuk mendorong upaya kolektif dunia dengan mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Area Event akan terbagi menjadi empat bagian yang terdiri dari, yang pertama, Pop Up Restaurant Area yang dibangun dengan menggabungkan teknologi 3D printing oleh UKM Indonesia dan bamboo sebagai bahan konstruksinya, akan menyajikan berbagai makanan dengan konsep future food sebagai representasi dari project “Spice Up The World”, area kedua Pop Up Bar, menampilkan produk craft beer dan arak unggulan Bali, yang ketiga Exhibition Area, menampilkan berbagai produk representasi dari UKM unggulan dengan konsep future SME dan Ekonomi Membumi yaitu Tani, Saji, dan Seni, dan yang keempat adalah Stage Area, menampilkan live music performance dari musisi Bal," ungkap Leo.

Leonard menambahkan, event ini juga merupakan salah satu rangkaian upaya pemerintah dalam mendukung sektor ekonomi melalui ekspor komoditi unggulan di Indonesia wilayah timur. "Didukung dengan didirikannya Smesco Hub Timur yang juga berada di kawasan ITDC Nusa Dua Bali dan ekosistemnya yang berfungsi sebagai hub percepatan penyerapan komoditas wilayah timur agar go global melalui ekspor," tegasnya.