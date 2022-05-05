JAKARTA - Tiga hari setelah lebaran, harga minyak goreng kemasan di ritel modern masih terpantau tinggi. Untuk kemasan dua liter saja belum bergerak turun dari kisaran Rp49.000-Rp50.000.
Padahal pemerintah sudah menggelontorkan berbagai upaya supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau.
Tingginya harga ini terjadi semenjak pemerintah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan yang semula Rp14.000 per liter kemudian dilepas ke harga keekonomian pasar.
Sehingga mau tidak mau, masyarakat membeli minyak goreng sesuai dengan harga yang diberi oleh riter tempatnya belanja.
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Adapun di setiap ritel harganya berbeda-beda, dan tidak semua menyediakan minyak goreng kemasan dengan banyak merek.
Mengutip informasi harga dari aplikasi Alfagift dan situs belanja resmi klikIndomaret, berikut daftar harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret hari ini, Kamis (5/5/2022):
Daftar Harga Minyak Goreng Alfamart:
- Filma Minyak Goreng Pouch 2 liter Rp51.500
- SunCo Minyak Goreng 2 liter Rp52.300
- Fortune Minyak Goreng Pouch 2 liter Rp49.700
- Sovia Minyak Goreng Sawit 2 liter Rp49.500
- Alfamart Minyak Goreng Pouch 2 liter Rp46.900
- Fitri Minyak Goreng PET 1 liter Rp25.000
- Fitri Minyak Goreng PET 2 liter Rp49.500
- Tropical Minyak Goreng Pouch 2 liter Rp50.700
- Tropical Minyak Goreng PET 1 liter Rp25.700
- Tropical Minyak Goreng Pet 2 liter Rp50.700
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- Sania Minyak Goreng Pouch 1 liter Rp24.900
- Sania Minyak Goreng 2 liter Rp49.900
- Bimoli Minyak Goreng Pouch 1 liter Rp25.500
- Bimoli Minyak Goreng Pouch 2 liter Rp50.200
- Bimoli Special Minyak Goreng Pouch 2 liter Rp51.500
Daftar Harga Minyak Goreng Indomaret:
- Sania Minyak Goreng Refill 1 liter Rp24.800
- Sania Minyak Goreng Refill 2 liter Rp48.900
- Fortune Minyak Goreng Refill 2 liter Rp48.800
- Filma Minyak Goreng Refill 2 liter Rp50.600
- Happy Soya Minyak Goreng Refill 1 liter Rp43.300
- Delima Minyak Goreng Refill 1 liter Rp24.200
- Sovia Minyak Goreng 2 liter Rp48.700
- Amanda Minyak Goreng Refill 1 liter Rp22.200
- Camar Minyak Goreng 2 liter Rp47.500
- Harumas Minyak Goreng 2 liter Rp47.500
- Tropical Minyak Goreng 1 liter Rp25.900
- Tropical Minyak Goreng 2 liter Rp50.900
- Tropical Minyak Goreng Refill 2 liter Rp51.000
- Bimoli Minyak Goreng 1 liter Rp24.500
- Bimoli Minyak Goreng Refill 2 liter Rp48.500
- Bimoli Minyak Goreng 2 liter Rp52.000
- Bimoli Minyak Goreng Special Refill 1 liter Rp24.700
- Bimoli Minyak Goreng Special Refill 2 liter Rp48.800.