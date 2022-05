JAKARTA – Perang Rusia-Ukraina berimbas pada harga BBM di Amerika Serikat (AS) yang tembus rekor tertinggi. Harga rata-rata BBM di AS naik 4 sen menjadi USD4,37 per galon, lebih tinggi dibanding 11 Maret lalu sebesar USD4,33 per galon.

Mengutip CNN International, Rabu (11/5/2022), kenaikan harga BBM sudah mencapai 17 sen selama sepekan. Hal ini semakin menekan inflasi dan pasar keuangan AS.

Pada April lalu, harga BBM sempat turun menjadi USD4,07 per galon. Namun, analis memperkirakan penurunan ini tidak berlangsung lama.

Harga bahan bakar tercatat melonjak hingga 25% sejak invasi militer Rusia ke Ukraina. Menurut Energy Information Administration (EIA), jika mencapai USD5,30 per galon, maka kenaikan harga bahan bakar bakal mencetak rekor tahun 2008.

Sejumlah analis mengkhawatirkan angka inflasi yang lebih tinggi. Presiden Lipow Oil Associates Andy Lipow, pada hari Minggu (8/5) memproyeksi harga bahan bakar mencapai USD4,50 per galon dalam 10 hari ke depan. Di sisi lain, harga minyak turun 6% menjadi US$103,09 per barel pada Senin (9/5). Analis menyebutkan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kondisi lockdown di China dan turunnya harga saham di Wall Street.