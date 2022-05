JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi kota modern yang tidak kalah dengan Neom (Arab Saudi), Dubai (Uni Emirat Arab), serta Shenzhen (China).

“IKN will be ‘world-class city for all’. Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru. Ini tak akan kalah dengan kota modern seperti Neom, Shenzhen,” kata Menko Luhut dalam keterangan resmi, dikutip Senin (23/5/2022).

Luhut meyakinkan, pembangunan ibu kota negara baru menarik minat besar dari investor mancanegara. Dia menegaskan, tidak benar jika dibilang pembangunan IKN minim pendanaan.

Menurutnya,investasi yang dulu hanya berpusat di Jawa dan Sumatra, kini tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan.

“Saat ini pembangunan Indonesia jauh lebih merata. Banyak industri baru tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara, serta pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur,”urainya.

Luhut berharap, ke depan Ibu Kota Baru Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang menikmatinya di masa mendatang. “Bentuknya tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di Tiongkok. Di sinilah para pemuda, termasuk GAMKI, harus memainkan perannya, karena banyak sekali lapangan kerja serta program-program UMKM terbuka luas,” tandasnya.