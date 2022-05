JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi bagi para investor untuk berinvestasi di pasar modal, salah satunya melalui reksa dana.

Ada beberapa keuntungan yang dapat Anda peroleh dengan berinvestasi reksa dana. Investasi reksa dana adalah investasi yang sesuai bagi Anda yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi. Berikut ini adalah 3 keuntungan berinvestasi reksa dana.

1. Modal Relatif Terjangkau

Modal awal untuk berinvestasi reksa dana relatif terjangkau. Anda bisa mulai berinvestasi reksa dana di aplikasi MotionTrade mulai dari Rp10.000. Saat ini MNC Sekuritas telah bekerja sama dengan 21 Manajer Investasi dan menyediakan 108 produk reksa dana di aplikasi MotionTrade. Anda memiliki banyak pilihan produk reksa dana di supermarket reksa dana milik MNC Sekuritas ini.

2. Sudah Terdiversifikasi

Keuntungan lainnya dari investasi dengan reksa dana adalah Anda akan mendapatkan produk investasi yang sudah terdiversifikasi. Hal ini karena satu unit reksa dana dapat terdiri dari kumpulan beberapa saham dan obligasi, tergantung jenis reksa dana yang Anda pilih. Dengan ini, modal Anda terdiversifikasi secara otomatis, dimana pengelolaannya diatur oleh pihak Manajer Investasi.

3. Fleksibel

Satu lagi kelebihan yang akan Anda dapatkan jika berinvestasi reksa dana adalah fleksibilitas transaksi. Dengan menggunakan aplikasi MotionTrade, Anda dapat berinvestasi kapan pun dan dimana pun menggunakan smartphone Anda. Anda dapat mulai membuka rekening saham sekaligus reksa dana dengan menggunakan aplikasi MotionTrade secara full online tanpa perlu mengirim dokumen fisik atau pergi ke kantor cabang MNC Sekuritas. Kemudahan ini membuat Anda dapat berinvestasi dengan lebih fleksibel.

Itulah dia 3 keuntungan yang Anda dapatkan jika berinvestasi reksa dana. Sudah siap berinvestasi reksa dana? Segera mulai investasi Anda dengan membuka rekening melalui aplikasi MotionTrade untuk kemudahan bertransaksi saham maupun reksa dana!

