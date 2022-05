JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa mengajak nasabah untuk semakin aktif dalam dunia pasar modal dimana salah satunya diwujudkan dengan mengadakan program bagi para nasabah.

Dimulai sejak 1 Februari dan berakhir hingga 30 Juni 2022, MNC Sekuritas menyelenggarakan program Top Referral Challenge. Nasabah dapat membagikan kode referral sebanyak-banyaknya dan mengajak rekan/ kerabat terdekat untuk membuka rekening saham/ reksa dana melalui aplikasi MotionTrade. Nasabah juga berkesempatan untuk meraih hadiah berupa 1 (satu) unit sepeda motor untuk 1 (satu) orang pemenang Top Referral Challenge, yang berhasil mengajak paling banyak investor baru MNC Sekuritas.

Program Top Referral Challenge ini sendiri berlaku untuk semua pengguna aplikasi MotionTrade, baik yang sudah berinvestasi maupun yang baru mau membuka rekening. Kriteria penilaian berupa akumulasi jumlah nasabah baru terbanyak (Top Referral) yang berhasil diajak dan membuka rekening secara full online melalui aplikasi MotionTrade hingga prosesnya selesai selama periode program berlangsung.

Sudah siap untuk mengikuti program ini? Makin banyak orang yang Anda ajak dan membuka rekening, maka makin besar kesempatan Anda meraih hadiah motor keren dari MNC Sekuritas. Informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui link: bit.ly/mncstopreferral!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

