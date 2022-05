JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa berkomitmen untuk melakukan yang terbaik di bidang industri jasa keuangan.

Sebagai negara dengan jumlah persentase penduduk wanita sebesar 49,5% pada tahun 2021, sosok wanita-wanita tangguh yang hebat dalam keluarga maupun karir bermunculan. Sosok-sosok wanita profesional tersebut memiliki pengalaman serta prestasi gemilang dalam memberikan kontribusi dan perkembangan terhadap korporasi yang dipimpinnya. Fenomena inilah yang menjadi dasar bagi Infobank Media Group untuk menginisiasi riset dan memberikan apresiasi “Top 100 Most Outstanding Women in Financial Sector and SOE”.

Acara yang bertujuan memberikan inspirasi bagi wanita-wanita Indonesia yang ingin sukses dalam berkarir, memberikan apresiasi dan penganugerahan kepada 100 Wanita Paling Berpengaruh di Industri Keuangan dan BUMN Indonesia, serta melestarikan batik yang menjadi budaya fashion nusantara ini digelar di Solo pada Jumat (20/05/2022).

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina terpilih menjadi satu di antara jajaran 100 Wanita Luar Biasa versi Infobank Media Group ini. Sosok pemimpin MNC Sekuritas sejak 2015 ini mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi tersebut.

“Saya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan dapat terpilih sebagai salah satu sosok wanita berpengaruh versi Infobank. Penghargaan ini tidak terlepas dari kerja sama tim yang sangat baik di MNC Sekuritas,” jelas Susy.

Susy menambahkan, dirinya merasa bangga karena bisa menjadi bagian dalam perubahan yang dilakukan oleh MNC Sekuritas. Pada pertengahan tahun 2021 lalu, MNC Sekuritas telah melakukan relaunching aplikasi online trading-nya dari yang semula bernama MNC Trade New. Selain memfasilitasi transaksi saham, aplikasi MotionTrade sendiri kini telah menyediakan 108 produk reksa dana dan bekerja sama dengan 21 Manajer Investasi per April 2022. “Sebagai seorang pemimpin wanita, saya mempunyai privilege lebih mudah dekat dan merangkul tim yang ada. Saya berharap pencapaian ini dapat semakin membawa kemajuan bagi MNC Sekuritas ke depannya,” tutup Susy. Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!