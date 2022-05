JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas juga selalu memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal terutama dalam bentuk IG Live yang mudah diakses melalui media sosial.

Konflik Rusia dengan Ukraina belum ada titik terangnya, disusul dengan tingginya inflasi di Amerika Serikat yang mencapai angka 8,3%. Untuk menekan laju inflasi, The Fed melakukan pengetatan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga ke angka 1%.

Hal tersebut mengakibatkan kejatuhan indeks Amerika yang dipimpin oleh sektor teknologi. Tidak hanya itu, pelemahan indeks Amerika pun merembet ke bursa Asia dan khususnya Indonesia. IHSG pun bergerak terkoreksi agresif pasca libur lebaran.

Apakah akan terjadi krisis mini kembali secara global dan bagaimana prospek IHSG ke depannya dengan adanya ancaman perlambatan ekonomi global akibat inflasi di negara-negara maju? Apakah penyebabnya dari The Fed? Seperti apa dampaknya? Strategi apakah yang cocok digunakan dalam menghadapi hal tersebut?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner bertajuk “Apakah Krisis Mini akan Terulang?” pada Kamis (19/05/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB. Instagram Live ini akan dipandu oleh host Content Creator MNC Sekuritas Brigita Ari dengan didampingi narasumber Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang. Saksikan IG Live ini hanya melalui akun IG @mncsekuritas dan @motiontradeid!.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!