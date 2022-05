JAKARTA - Harga batu bara balik menguat di perdagangan siang ini. Di mana kemarin, harga batu bara sempat anjlok hingga 8,32%.

Harga batu bara di pasar ICE NewCastle untuk kontrak Juni 2022 tercatat menguat 2,12% menjadi USD366,10 per ton. Selama 5 hari ke belakang, harga batu bara secara kumulatif merosot hingga 9,33%.

Selain itu, untuk kontrak Juli 2022, harga komoditas emas hitam ini merangkak 4,2% menjadi US$ 340,15 per ton. Untuk kontrak bulan Mei 2022 sendiri, harga batu bara bertahan di level US$ 403 per ton, turun tipis 0,41% dibanding perdagangan sebelumnya.

Penguatan harga ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti, proyeksi penurunan pasokan batu bara global di bulan Mei menjadi 79,2 juta ton.

Menurut data DBX, hal ini disebabkan karena negara di Eropa dan Jepang mempercepat pengiriman komoditas tersebut sebelum melarang ekspor dari Rusia Agustus nanti.

Kemudian, permintaan batu bara dari India diperkirakan masih terus meningkat karena penggunaan listrik di sana yang diprediksi melonjak imbas suhu ekstrim di sana.

(fbn)