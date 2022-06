TANGERANG - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mendukung nasabahnya yang konsisten berinvestasi saham untuk masa depan yang lebih baik.

Pasangan nasabah MNC Sekuritas Muhammad Noval Bintang Salim dan Gina Purnama Sari memutuskan untuk mengikat janji suci dengan menggunakan saham sebagai maharnya pada Sabtu (28/05/2022) di Tangerang. Noval meminang pasangannya dengan menggunakan mahar berupa saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebanyak 30 lot atau 3.000 lembar saham.

“Saya sudah menjadi nasabah MNC Sekuritas sejak Juli 2019, sedangkan Gina sudah lebih dulu menjadi nasabah MNC Sekuritas, yaitu sejak Juni 2018. Saya memilih saham sebagai mahar karena saham memiliki nilai tambah yang sangat baik yaitu dapat digunakan sebagai produk investasi untuk masa depan,” jelas Noval.

Noval menambahkan, saham sebagai mahar masih tergolong tidak biasa padahal sebenarnya produk ini memiliki nilai tambah tersendiri. Noval menuturkan bahwa ia ingin memberikan mahar yang dapat ia petik manfaatnya di masa depan. Untuk itu, ia memilih BBCA sebagai salah satu emiten blue chip dengan harapan emiten tersebut stabil dan sudah cukup mumpuni di bidang perbankan.

Menanggapi mahar saham pasangan nasabah ini, Branch Manager Head Office MNC Sekuritas Yelly Syofita Londt mengungkapkan saat ini penggunaan saham sebagai mahar pernikahan semakin diminati. Hal ini tentunya karena sebagian besar nasabah sudah mulai memahami pentingnya investasi.

“Semakin banyak orang mulai tergerak untuk memanfaatkan saham sebagai produk investasi, termasuk dalam bentuk mahar. Fenomena ini merupakan contoh yang baik. Kami berharap banyak orang akan semakin terinspirasi untuk melakukan hal serupa,” tutup Yelly.

