JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar dunia pasar modal agar lebih bisa dipahami oleh investor.

Salah satunya adalah soal pembelian saham IPO. Bahkan saat ini, Bursa Efek Indonesia telah memberikan kemudahan agar investor dapat membeli saham yang ditawarkan dalam initial public offering (IPO) secara daring melalui platform digital, yaitu e-IPO. Anda dapat memulai langkah pembelian saham IPO dengan mengakses: https://www.e-ipo.co.id/id/register. Tidak perlu khawatir, berikut ini adalah 3 langkah dalam membeli saham e-IPO!

1. Registrasi dan Verifikasi oleh Broker

Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan registrasi untuk pembelian e-IPO untuk selanjutnya akan ada proses verifikasi oleh broker. Registrasi dapat dilakukan dengan mengisi email, tipe investor serta data dengan benar. Selanjutnya, broker terkait akan melakukan verifikasi. Setelah verifikasi broker selesai, Anda dapat menyampaikan minat atau memesan saham IPO pada sistem e-IPO.

2. Submit Pesanan dan Menyediakan Dana di Rekening Dana Nasabah (RDN)

Hal selanjutnya yang harus Anda lakukan dalam proses e-IPO adalah melakukan submit pesanan, memilih bagian Place Order, serta mengisi formulir pemesanan. Kemudian, pihak perusahaan yang melakukan IPO akan mendapatkan pemberitahuan melalui email. Ketika verifikasi sudah selesai dilakukan dan pembelian saham IPO disetujui, [astikan Anda telah menyediakan dana di Rekening Dana Nasabah (RDN) sebelum masa offering.

3. Menerima Saham IPO

Inilah tahap yang paling Anda tunggu-tunggu. Anda dapat melihat hasil penjatahan dari proses pemesanan saham IPO melalui menu history. Jika Anda melihat status ’Alloted’ berarti Anda mendapatkan saham sesuai pesanan Anda, ’Alloted with Scale Back’ artinya penjatahan akan disesuaikan, ’Not Alloted’ artinya tidak mendapatkan penjatahan dan ’Not Carried Over’ berarti pesanan tidak dapat diteruskan untuk proses penjatahan.

Itulah dia 3 tahap mudah yang perlu Anda ikuti dalam membeli saham e-IPO. Anda tidak perlu merasa khawatir dan kesulitan karena proses pemesanan e-IPO juga dapat dilakukan melalui smartphone. Pastikan Anda sudah mempunyai rekening saham di MNC Sekuritas agar proses e-IPO lebih mudah. Segera buka rekening saham dan reksa dana Anda melalui aplikasi MotionTrade!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!