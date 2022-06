JAKARTA – Sumber kekayaan John Hopkins akan diulas dalam artikel ini. John Hopkins dikenal sebagai mantan pembalap MotoGP.

Nama John Hopkins tengah menjadi perbincangan hangat karena menjalin hubungan dengan Nikita Mirzani. Terlebih kekayaannya disebut melebihi kekayaan Raffi Ahmad.

Lantas, apa saja sumber kekayaan John Hopkins?

Dihimpun Okezone dari berbagai sumber, Senin (13/6/2022), berikut sumber kekayaan John Hopkins:

1. Balapan

John Hopkins merupakan mantan pembalap profesional. Diketahui, selama setahun menjadi pembalap pendapatan yang diperoleh mencapai Rp73 miliar.

2. Rilis Buku

BACA JUGA:Sumber Kekayaan Atta Halilintar dari Youtube hingga Bisnis Kuliner

John Hopkins pernah merilis buku berjudul “Leathered – A Life Taken To Extremes…On and Off the Bike”. Dengan demikian, tentu John Hopkins mendapat royalti dari penjualan buku tersebut.

3. Pelatih Balap Usai pensiun, John Hopkins memutuskan menjadi pelatih balap tim American Racing. Akan tetapi, belum diketahui gaji yang dia peroleh dari profesi tersebut.