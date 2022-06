JAKARTA - Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini alat masak terus mengalami improvisasi. Jika dahulu orang memasak secara manual menggunakan api, kini banyak alat-alat memasak yang canggih dan praktis dan bisa beroperasi dengan bantuan listrik.

Fitur-fitur yang tersedia pun juga semakin beragam. Seperti rice cooker yang bisa menurunkan kadar gula pada nasi, atau alat masak dimana Anda bisa menggoreng dengan sedikit minyak. Dengan demikian, makanan yang Anda konsumsi pun bisa lebih sehat.

Karena tergolong teknologi baru, maka harga-harga alat masak tersebut pun cukup tinggi. Sehingga, banyak ibu-ibu yang ingin memilikinya namun bujet tidak cukup. Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir lagi akan hal ini karena dengan belanja apa pun di AladinMall by Mister Aladin, Anda bisa melakukan tebus murah produk Mshop.

Mulai dari Lock N Lock Air Fryer Rose Gold + Bonus Knife Set, Lock N Lock Hand Blender + Bonus 2 Pcs Water Bottle, Lo Karbo Rice Cooker + Bonus, Niko Steam Iron, hingga Intex Airbed Dark Blue + Bonus Bantal.

Pastinya, rumah Anda akan lebih nyaman dengan adanya produk-produk berkualitas tersebut yang dapat membantu Anda dalam melakukan aktivitas memasak maupun istirahat. Anda juga tidak perlu meragukan keaslian produk tersebut karena dijual langsung oleh official store.

Selain bisa mendapatkan harga lebih murah, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia melalui jasa pengiriman SAP! Plus, AladinMall by Mister Aladin juga punya layanan same day dimana barang akan dikirim di hari yang sama saat Anda melakukan pemesanan.

Makanya, buruan borong produk incaran Anda dan lakukan tebus murah karena promonya terbatas yakni hanya sampai akhir Juni saja! Anda juga bisa mengunjungi website aladinmall.misteraladin.com atau download aplikasi Mister Aladin di Google Play Store dan App Store untuk mengetahui promo menarik lainnya yang berlangsung setiap harinya!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.