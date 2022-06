JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) membuka kesempatan berkarir bagi anak-anak bangsa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sejumlah lowongan telah disediakan.

PTPN VI memiliki 14 unit usaha, 8 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas keseluruhan 305 ton TBS per jam, 1 pabrik karet remah (CRF) dengan kapasitas pengolahan 20 ton karet kering per hari, 2 pabrik teh dengan kapasitas pengolahan 125 ton daun basah per hari, dan 2 unit mesin teh celup dengan kapasitas 1 mesin teh celup 150 kotak per jam atau 2,5 kotak per menit.

Mengutip laman ptpn6.com hari ini, Senin (20/6/2022) lowongan yang tersedia pada perusahaan tersebut yakni untuk sebagai Operator Pabrik Kelapa Sawit, Krani Cek Sawit (KCS), dan KAP Inspeksi.

Pendaftaran sudah dibuka sejak 18 Juni 2022 dan akan ditutup pada 21 Juni 2022.

Bagi Anda lulusan SMK, SMA/sederajat ingin bergabung di PTPN VI, simak kualifikasinya seperti berikut ini:

1. Operator Pabrik Kelapa Sawit

- Warga Negara Indonesia

- Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun per 30 Juni 2022.

- Pendidikan minimal SMA/Sederajat diutamakan SMK Jurusan Teknik Kelistrikan, Teknik Permesinan Bubutan, Teknik Pemersinan, Teknik Pengelasan, Teknik Industri, dan Analis Labor

- Nilai Raport minimal 7.00

- Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba

- Tidak sedang menjalani proses hukum pidana

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah unit kerja PTPN VI

2. Krani Cek Sawit (KCS)

- Warga Negara Indonesia

- Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun per 30 Juni 2022

Pendidikan minimal SMA (SMK diutamakan)

- Nilai Raport minimal 7.00

- Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba

- Tidak sedang menjalani proses hukum pidana

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja unit kerja PTPN VI

3. KAP Inspeksi - Warga Negara Indonesia - Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun per 30 Juni 2022 Pendidikan minimal SMA (SMK diutamakan) - Nilai Raport minimal 7.00 Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba - Tidak sedang menjalani proses hukum pidana - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja unit kerja PTPN VI. Apabila Anda memenuhi kualifikasi di atas, bisa segera mendaftarkan diri melalui https://bit.ly/RakselN6sebelum masa tenggat yang ditentukan. Untuk diingat, PT Perkebunan Nusantara VI tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun, menjanjikan pengembalian dana akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya.