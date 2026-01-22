Prabowo Banggakan Danantara Beraset USD1 Triliun di WEF: Saya Dapat Berdiri sebagai Mitra Setara

SWISS - Presiden Prabowo Subianto membanggakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di hadapan para pemimpin dunia yang hadir dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).



Prabowo mengatakan, berkat Danantara dirinya bisa menjadi setara dengan para pemimpin dunia di forum internasional itu. "Dengan Danantara, saya dapat berdiri di hadapan Anda sebagai mitra yang setara," kata Prabowo dalam pidatonya.



Prabowo menjelaskan Danantara berarti energi untuk menggerakkan masa depan Indonesia. Danantara adalah dana kekayaan negara dengan aset kelolaan sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS).



"Dengan Danantara, Indonesia kini mampu menjadi mitra Anda. Kita akan berinvestasi bersama dan tumbuh bersama Anda. Danantara didirikan untuk membiayai dan membiayai bersama industri masa depan," kata Prabowo



Prabowo juga bertekad mengoptimalkan industri Indonesia secara signifikan. Menurutnya, industri masa depan harus dijalankan dengan baik dan bijaksana. "Itulah mengapa kami membangun Danantara dengan pengawasan yang kuat dan tanggung jawab institusional. Dan kami berusaha menemukan eksekutif terbaik untuk memimpin Danantara," ucap Prabowo.