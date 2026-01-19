Prabowo Bentuk BUMN Tekstil di Bawah Danantara, Bagaimana Nasib Sritex?

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto tengah menyiapkan BUMN tekstil di bawah BPI Danantara untuk menangani masalah tekstil dan garmen.

“Kalau berkenaan dengan BUMN tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya karena di bawah Danantara,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, pemerintah bakal memiliki BUMN yang diminta fokus menangani persoalan industri garmen dan tekstil nasional. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai permasalahan yang terjadi di sektor tekstil, termasuk kasus yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

“Kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang fokus, diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritex,” paparnya.

Menurut Prasetyo, proses pembentukan dan penguatan peran BUMN tekstil saat ini masih berjalan. Dia berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

“Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan, sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” kata Prasetyo.