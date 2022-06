JAKARTA - Harga pangan belakangan ini mengalami kenaikan. Sebut saja harga cabai, bawang hingga telur ayam.

Harga telur ayam mengalami kenaikan dan dibanderol Rp28.000 per kg. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta masyarakat memaklumi kenaikan harga pangan yang terjadi belakangan ini.

“Sekarang harga – harga memang ada kenaikan sedikit seperti telur, dulu sebelum puasa Rp24.000 per kg, Rp26.000/kg, kemarin Rp29.000/kg, sekarang Rp28.000/kg, turun Rp1.000, tapi memang masih tinggi. Harap maklum ya,” ucap Zulhas saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Jaya Kramat Jati, dikutip Minggu (26/6/2022).

Zulhas mengatakan, kenaikan harga telur ini disebabkan banyak peternak ayam dan petelur yang mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19. Jadi berimbas pada harga telur di pasaran.

Kemudian harga daging ayam kini sebesar Rp38.000 per kg dan harga daging sapi capai Rp140.000 per kg.

"Harga cabai, rata–rata cabai keriting antara Rp60.000 per kg sampai Rp70.000 per kg. Cabai rawit merah sekarang Rp85.000 sampai Rp90.000 per kg. Dan Bawang putih Rp30.000 per kg,” terang Zulhas.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, kenaikan harga pangan saat ini disebabkan oleh beberapa hal. Seperti karena ada perubahan geopolitik dunia yang memanas dan kelangkaan energi yang membuat harga pangan naik.

