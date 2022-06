JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank yang merupakan unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group, akan mengundi nama-nama pemenang Tabungan Dahsyat periode ketiga pada Rabu, (29/6/2022).

Mereka akan memperebutkan hadiah dahsyat dari MNC Bank yang terdiri dari Honda ADV 150 ABS, dua unit iPhone 13 Pro Max 512 GB, logam mulia emas total 75 gr untuk 15 orang serta e-voucher belanja senilai total Rp200 juta untuk 20 orang dan hadiah triwulanan berupa satu unit Toyota Raize.

โ€œBulan ini MNC Bank akan mengundi hadiah bulanan dan hadiah triwulan. Pengundian bisa disaksikan secara daring oleh seluruh nasabah Tabungan Dahsyat,โ€ ujar Direktur MNC Bank Rita Montagna.

Sebelumnya pengundian nama pemenang Tabungan Dahsyat Undian pertama berlangsung pada bulan April. Dalam pengundian tersebut nasabah asal Yogyakarta, Gangga Adinata menjadi nasabah pertama yang membawa pulang motor Honda ADV 150 ABS. Sedangkan di periode kedua nasabah asal kota Bandung, Paulina Permata Sari keluar sebagai pemenang utama dan berhak atas hadiah berupa motor Honda ADV 150 ABS.

Tabungan Dahsyat adalah program yang memberikan hadiah, baik saat membuka rekening tabungan maupun saat meningkatkan saldo pada tabungan. Salah satunya adalah Tabungan Dahsyat Undian yang memberikan hadiah Motor Honda ADV 150 ABS setiap bulannya dan raih grand prize di akhir periode berupa mobil All New Honda CRV dan Mercedes Benz GLC 200.

Untuk membawa pulang hadiah dahsyat tersebut nasabah harus memiliki saldo rata-rata tabungan setiap bulannya mulai dari Rp10 juta dan setiap kelipatan Rp1 juta Anda berhak atas 1 kode undian untuk memenangkan hadiah dahsyat. Agar peluang memenangkan hadiah makin besar, dapatkan bonus 10 kode undian untuk setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp5 juta, berlaku kelipatan. Bagi Anda yang belum memiliki Tabungan Dahsyat segera datang ke cabang terdekat

Sementara itu pekan lalu, MNC Bank menyerahkan hadiah All New Avanza untuk nasabah asal cabang Pekanbaru, Erna Wilianti. Serah terima berlangsung di Kantor Cabang Pembantu (KCP) MNC Bank, Jalan Arifin Ahmad. Erna Wilianti merupakan salah satu nasabah program Tabungan Dahsyat Arisan. Nama Erna diumumkan menjadi pemenang All New Avanza pada April lalu. Selain Erna, nasabah asal Pekanbaru lainnya bernama Benny memenangkan Corolla Cross Hybrid dari program yang sama.

โ€œSaya sangat senang sekali bisa mendapatkan hadiah mobil ini dari MNC Bank. Saya berharap hadiahnya makin banyak dari MNC Bank. Terima kasih,โ€ tutur Erna.

Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai Tabungan Dahsyat bisa mengunjungi tautan https://bit.ly/Dahsyat-Undian. Informasi lebih lanjut terkait MNC Bank hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui tautan berikut http://onelink.to/q2ss2g.