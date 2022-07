JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan visi misi untuk memasyarakatkan pasar modal ke berbagai kalangan, MNC Sekuritas mendukung pertumbuhan investor di Tanah Air dengan kemudahan investasi saham dan reksa dana melalui aplikasi MotionTrade.

Bagi investor pemula, reksa dana dapat menjadi pilihan instrumen investasi yang menarik karena pengelolaannya dibantu oleh Manajer Investasi yang sudah berpengalaman dan profesional dalam mengatur portofolio. Ada beberapa hal yang dapat Anda terapkan untuk sukses berinvestasi reksa dana. Berikut ini 3 tips mudah menabung reksa dana di aplikasi MotionTrade:

1. Pastikan ada pos investasi saat gajian

Jika Anda tidak langsung menyisihkan gaji atau pemasukan untuk pos investasi, ada kemungkinan Anda akan tergiur menghabiskannya untuk membeli barang-barang yang Anda inginkan. Prinsip 'saving before spending' perlu Anda terapkan agar berinvestasi bukan hanya menjadi rencana atau angan-angan saja. Anda dapat membiasakan diri untuk mentransfer dana dari rekening tabungan Anda ke Rekening Dana Nasabah (RDN) Anda saat gajian, sehingga dapat segera diinvestasikan pada reksa dana yang Anda inginkan.

2. Pilih produk reksa dana yang tepat

Beragam pilihan reksa dana yang tersedia bisa membuat investor pemula justru bingung dalam menentukan pilihan. Meskipun tidak dapat dijadikan sebagai acuan, Anda dapat melihat histori return produk reksa dana yang Anda incar. Di aplikasi MotionTrade, Anda dapat mengecek Menu ‘Top Fund List’ atau mengurutkan produk reksa dana yang tersedia berdasarkan ‘Return 1M’ (imbal hasil sebulan terakhir), ‘Return 1Y’ (imbal hasil setahun terakhir), ’ NAB (Nilai Aktiva Bersih), dan AUM (Asset Under Management).

3. Bangun kebiasaan investasi secara konsisten

Hal paling menantang dari investasi adalah mempertahankannya sebagai gaya hidup. Anda perlu membangun kebiasaan investasi secara konsisten. Menabung reksa dana secara rutin setiap bulannya memberikan keuntungan jangka panjang. Menabung secara rutin sering dikenal dengan strategi Dollar Cost Averaging (DCA). Anda mengalokasikan jumlah uang yang sama setiap bulan dan disiplin melakukan investasi, tanpa mempertimbangkan kondisi harga saat melakukan pembelian. Strategi ini memberikan dampak yang besar karena semakin lama jangka waktu investasi, maka jumlah tabungan reksa dana Anda beserta nilai investasinya semakin optimal.

Itulah dia 3 tips mudah menabung reksa dana di aplikasi MotionTrade. Tunggu apalagi? Ayo buka rekening saham dan reksa dana melalui aplikasi MotionTrade secara full online! Cara buka rekening saham dan reksa dana di MotionTrade selengkapnya ada di link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=oogSnNsvFos

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!