JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi sulit bangkit pada perdagangan hari ini, imbas sentimen negatif seperti data inflasi AS. IHSG berpotensi bergerak di rentang 6.576-6.700.

Pengamat Pasar Modal MNC Asset Management, Edwin Sebayang mengatakan, IHSG masih dibayangi tekanan jual menyusul jatuhnya indeks Dow Jones Wall Street dan naiknya inflasi AS.

"Tekanan jual nampaknya masih betah bercokol di Market Indonesia alias IHSG masih sulit move on dari kejatuhan hari ini menyusul Indeks DJIA kembali turun, seiring kembali naiknya inflasi AS bulan Juni sebesar 9,1%," ungkap Edwin dalam risetnya, Kamis (14/7/2022).

Naiknya inflasi AS menjadi yang tertinggi selama 40 tahun terakhir, sementara core inflation AS (tidak memasukkan komponen Food dan Energy) tumbuh sebesar 5,9% (di atas konsensus ekonom sebesar 5,7%).

"Kembali naiknya Inflasi AS tertinggi dalam 4 dekade terakhir semakin memperkuat dugaan bahwa The Fed berpotensi menaikkan suku bunganya (FFR) sebesar 75 bps dalam pertemuan The Fed bulan Juli ini," jelas Edwin.

Disisi lain, sentimen negatif lainnya datang dari kembali turunnya harga beberapa komoditas seperti: Coal -2.18%, CPO turun tajam di hari ke 2 sebesar -8.68%, Timah -2.62% dan Nikel turun di hari ke 2 sebesar -1.44% ditengah kejatuhan EIDO sebesar -1.33%.

Saham rekomendasi Buy: ITMG, UNTR, ADRO, CPIN, TBIG, UNVR, PTBA, KLBF. Saham rekomendasi Sell: AALI, LSIP. Saham-saham rekomendasi Edwin Sebayang yang dapat menjadi pilihan diantaranya: ITMG 32,125 - 35,475 UNTR 26,875 - 29,70 ADRO 2,780 - 3,080 CPIN 5,375 - 5,950 TBIG 2,760 - 3,050