JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi. Kondisi perekonomian global saat ini masih dibayangi pengetatan kebijakan moneter yang agresif dengan fenomena stagflasi, dimana pertumbuhan ekonomi merosot disertai dengan tingkat inflasi yang tinggi.

Tak dapat dipungkiri, kondisi ini mempengaruhi perekonomian Indonesia dan menyebabkan kondisi pasar modal menjadi lebih fluktuatif. Oleh sebab itu, investor harus waspada dan lebih selektif dalam berinvestasi pada instrumen yang lebih stabil dan likuid, misalnya reksa dana. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, Anda dapat berinvestasi pada produk-produk yang memiliki risiko cukup rendah, misalnya Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) dan Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT).

RDPU merupakan jenis reksa dana yang dana kelolaannya diinvestasikan pada instrumen-instrumen pasar uang dengan risiko rendah, seperti deposito, obligasi dan sukuk yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun, sehingga imbal hasil RDPU diharapkan dapat menutupi laju inflasi. Tidak heran bila RDPU sangat diminati investor dengan profil risiko konservatif.

RDPT adalah jenis reksa dana dimana 80% dana kelolaannya diinvestasikan ke dalam instrumen surat utang atau dikenal dengan obligasi, baik obligasi korporasi ataupun obligasi negara. Produk ini cocok bagi Anda yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu 1-3 tahun dengan tingkat risiko menengah.

RDPU dan RDPT menjadi opsi untuk diversifikasi investasi di saat kondisi ekonomi masih belum stabil. Produk-produk RDPU dan RDPT tersedia di aplikasi MotionTrade. Berdasarkan data per 14 Juli 2022, produk RDPU dengan imbal hasil yang banyak diminati antara lain Sucorinvest Money Market Fund (4,8% YoY), HPAM Ultima Money Market (4,19% YoY), dan MNC Dana Lancar (4,05% YoY). Sementara itu, produk RDPT dengan imbal hasil yang banyak diminati antara lain STAR Fixed Income II (12,8% YoY), MNC Dana Likuid (7,22% YoY), dan Sucorinvest Stable Fund (7,20% YoY).

Selain proses jual belinya praktis melalui aplikasi, investasi reksa dana di MotionTrade juga tidak dikenakan biaya untuk transaksi jual beli melalui MotionTrade.

