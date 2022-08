JAKARTA - PT Astrindo Nusantara Infrastuktur Tbk (BIPI) mengumumkan telah mengakuisisi PTT Mining Ltd Hongkong senilai USD471 juta atau setara Rp6,97 triliun.

PTT Mining Ltd Hongkong merupakan entitas anak PTT International Holdings Limited, entitas anak yang sepenuhnya dimiliki PTT, sebuah perusahaan energi Thailand yang terintegrasi penuh dan mengoperasikan bisnis gas alam, transmisi gas dan infrastruktur.

PTT Mining Ltd Hongkong saat ini memiliki beberapa konsesi tambang batu bara, antara lain di Brunei Darussalam, Madagaskar dan tiga tambang batu bara di Kalimantan.

 BACA JUGA:Usai Akuisisi, BNI Bakal Transisi Bank Mayora ke Digital

"Akuisisi PTTML memiliki peluang yang sangat baik melihat harga batu bara saat ini. Namun, niat kami membeli tambang batu bara dimulai jauh sebelum lonjakan harga baru-baru ini," kata Direktur Utama BIPI Ray Anthony Gerungan dalam keterangan resminya, Selasa (2/8/2022).

Ray mengatakan, volatilitas harga batu bara tidak ada hubungannya dengan strategi jangka panjang perseroan yang akan lebih fokus untuk menciptakan platform infrastruktur yang sangat efisien dan terbaik di kelasnya, dalam mengurangi emisi karbon dari transportasi dan logistik.

Perseroan berharap dapat memperluas platform tersebut menuju industri netral karbon.

Adapun, operasi tambang batu bara terintegrasi, mulai dari pertambangan hingga infrastruktur pelabuhan batu bara yang efisien dinilai dapat membantu perseroan dalam mencapai tujuan tersebut.

Sementara itu, Presiden dan Chief Executive Officer PTT Auttapol Rerkpiboon mengatakan bahwa, direksi PTT menyetujui penjualan oleh PTT International Holdings Limited, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PTT, dari seluruh investasinya, menjadi 100% dari total saham yang diterbitkan di PTTML kepada Astrindo.

"Divestasi bisnis batu bara ini sejalan dengan strategi PTT menuju keberlanjutan dan energi bersih serta visi baru perusahaan yakni, powering life with future energy and beyond," kata Auttapol.