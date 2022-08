JAKARTA - Harga minyak mentah mengalami kenaikan pada perdagangan pagi ini, terdorong ekspektasi pasar atas pengurangan pasokan oleh organisasi negara pengekspor minyak bumi (OPEC). Sentimen ini mengimbangi kekhawatiran yang meningkat atas perkiraan perlambatan ekonomi oleh Federal Reserve Amerika Serikat.

Data perdagangan hingga pukul 09:30 WIB menunjukkan minyak Brent di Intercontinental Exchange (ICE) untuk kontrak November naik 1,07% menjadi USD100,07 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange (NYMEX) untuk pengiriman Oktober tumbuh 1,13% sebesar USD94,11 per barel.

Kekhawatiran atas berkurangnya pasokan masih menjadi katalis penggerak harga di pasar minyak. Pada pekan lalu, Arab Saudi, yang mengepalai OPEC, mengatakan bahwa pihaknya dapat memangkas produksi kapan saja untuk membantu menstabilkan harga minyak mentah. Komentar itu muncul sebagai respons mereka atas kemungkinan pencabutan sanksi AS terhadap Iran, yang dapat melepaskan sejumlah besar pasokan minyak mentah ke pasar.

Jaminan pemangkasan persediaan ini dinilai dapat menjadi katalis penyeimbang untuk menahan penurunan harga minyak mentah lebih dalam, setelah Gubenur Fed Jerome Powell memperingatkan bahwa AS kemungkinan menuju perlambatan ekonomi, karena kenaikan suku bunga dan inflasi.

"Pasar masih fokus terhadap faktor supply-demand, yang berangkat dari negosiasi nuklir AS-Iran," kata analis CMC Markets Tina Teng, dilansir Reuters, Senin (29/8/2022).

(fik)