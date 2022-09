JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan beberapa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 September 2022.

Berdasarkan situs resmi MyPertamina, beberapa jenis BBM yang turun harga mencakup Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Sementara itu, harga Pertamax, dan Pertalite masih stabil.

Dalam situs resminya, harga BBM jenis Pertamax Turbo mengalami penurunan Rp2.000 per liter, Dexlite turun Rp700 per liter, dan Pertamina Dex turun Rp1.500 per liter.

Penyesuaian harga BBM ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Adapun perincian harga BBM terbaru di semua SPBU di Indonesia, Jumat (2/9/2022):

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:

Harga Pertalite Rp7.650

Harga Pertamax Rp12.500

Harga Pertamax Turbo Rp15.900

Harga Dexlite Rp17.100

Harga Pertamina Dex Rp17.400

2. Provinsi Sumatera Utara:

Harga Pertalite Rp7.650

Harga Pertamax Rp12.750

Harga Pertamax Turbo Rp16.250

Harga Dexlite Rp17.450

Harga Pertamina Dex Rp17.750

3. Provinsi Sumatera Barat:

Harga Pertalite Rp7.650

Harga Pertamax Rp12.750

Harga Pertamax Turbo Rp16.250

Harga Dexlite Rp17.450

Harga Pertamina Dex Rp17.750

4. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau:

Harga Pertalite Rp7.650

Harga Pertamax Rp13.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Dexlite Rp17.800

Harga Pertamina Dex Rp18.100

5. Kodya Batam:

Harga Pertalite Rp7.650

Harga Pertamax Rp13.000

Harga Pertamax Turbo Rp16.600

Harga Dexlite Rp17.800

Harga Pertamina Dex Rp18.100

6. Provinsi Bengkulu: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp13.000 Harga Pertamax Turbo Rp16.600 Harga Dexlite Rp17.800 Harga Pertamina Dex Rp18.100 7. Provinsi Jambi: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 8. Provinsi Sumatera Selatan: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 9. Provinsi Bangka Belitung: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 10. Provinsi Lampung: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 11. Provinsi DKI Jakarta: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.500 Harga Pertamax Turbo Rp15.900 Harga Dexlite Rp17.100 Harga Pertamina Dex Rp17.400 12. Provinsi Banten: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.500 Harga Pertamax Turbo Rp15.900 Harga Dexlite Rp17.100 Pertamina Dex Rp17.400 13. Jawa Barat: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.500 Harga Pertamax Turbo Rp15.900 Harga Dexlite Rp17.100 Harga Pertamina Dex Rp17.400 14. Provinsi Jawa Tengah: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.500 Harga Pertamax Turbo Rp15.900 Harga Dexlite Rp17.100 Harga Pertamina Dex Rp17.400 15. Provinsi DI Yogyakarta: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.500 Harga Pertamax Turbo Rp15.900 Harga Dexlite Rp17.100 Harga Pertamina Dex Rp17.400 16. Provinsi Jawa Timur: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.500 Harga Pertamax Turbo Rp15.900 Harga Dexlite Rp17.100 Harga Pertamina Dex Rp17.400 17. Provinsi Bali: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.500 Harga Pertamax Turbo Rp15.900 Harga Dexlite Rp17.100 Harga Pertamina Dex Rp17.400 18. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.500 Harga Pertamax Turbo Rp15.900 Harga Dexlite Rp17.100 Harga Pertamina Dex Rp17.400 19. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.500 Harga Pertamax Turbo Rp15.900 Harga Dexlite Rp17.100 Harga Pertamina Dex Rp17.400 20. Provinsi Kalimantan Barat: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp 16.250 Harga Dexlite Rp 17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 21. Provinsi Kalimantan Tengah: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Pertamina Dex Rp17.750 22. Provinsi Kalimantan Selatan: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 23. Provinsi Kalimantan Timur: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 24. Provinsi Kalimantan Utara: Â Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 25. Harga Pertamina Dex Rp17.750 Provinsi Sulawesi Utara: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 26. Provinsi Gorontalo: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 27. Provinsi Sulawesi Tengah: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 28. Provinsi Sulawesi Tenggara: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 29. Provinsi Sulawesi Selatan: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 30. Provinsi Sulawesi Barat: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750 31.. Provinsi Maluku: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Dexlite Rp17.450 32. Provinsi Maluku Utara: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Dexlite Rp17.450 33. Provinsi Papua: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Pertamax Turbo Rp16.250 Harga Dexlite Rp17.450 34.. Provinsi Papua Barat: Harga Pertalite Rp7.650 Harga Pertamax Rp12.750 Harga Dexlite Rp17.450 Harga Pertamina Dex Rp17.750