JAKARTA - Harga BBM Pertamina jenis Pertamax belum berubah. Per 1 September, harga Pertamax masih tetap Rp12.500 per liter.

PT Pertamina (Persero) hanya menurunkan BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Harga Pertamax Turbo turun dari Rp17.900 per liter menjadi Rp15.900 per liter.

Lalu pada Harga Dexlite dengan Cetane Number (CN) 51 turun dari Rp17.800 per liter menjadi Rp17.100 per liter, serta Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp18.900 per liter menjadi Rp17.400 per liter.

Untuk harga Pertamax, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati Nicke Widyawati memastikan pemerintah masih menahan harga BBM khususnya Pertamax. Padahal harga keekonomian BBM terus naik lantaran tingginya harga minyak dunia yang mencapai USD100 per barel.

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga mengungkapkan bahwa keekonomian Pertamax adalah sebesar Rp19.900 per liter. Dengan begitu ada subsidi yang diberikan kepada Pertamax.

Menko Airlangga mengatakan, harga sejumlah jenis BBM seperti Pertalite dan Pertamax masih di bawah harga keekonomian dan ramah kantong konsumen. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menahan kenaikan angka inflasi. "Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp15.150 per liter. Namun kita masih memberikan harga eceran Rp12.500 per liter. Demikian juga Pertalite, harga keekonomiannya Rp13.150 per liter, ecerannya masih Rp7.650 per liter," katanya.