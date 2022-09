JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan penyediaan tanah berperan penting dalam pembangunan nasional, utama pada Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) sangat berperan penting, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan IKN," ujar Menteri Hadi dalam pernyataan tertulis, Kamis (1/9/2022).

Hadi Tjahjanto juga berkata bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan melalui pelepasan Kawasan Hutan dan/atau pengadaan tanah.

Oleh sebab itu, dia menekankan agar pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat.

"Saya yakin, Ibu Dirjen (Direktur Jenderal, red) beserta jajaran bisa menuntaskan secara cepat dan cermat tugas yang menjadi atensi langsung dari Bapak Presiden tersebut,” sambungnya.

Dia juga mengimbau kepada Dirjen PTPP beserta seluruh jajaran agar senantiasa mengadakan kegiatan pengadaan tanah di lapangan sesuai prosedur yang baik dan benar.

“Jangan takut untuk melakukan pengadaan tanah, yang penting sudah on the right track. Jika sudah sesuai, saya tidak akan ragu-ragu untuk membela,” bebernya.

Pada kesempatannya Dirjen PTPP, Embun Sari mengatakan terdapat beberapa permasalahan yang salah satu penyebabnya, yaitu karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pengadaan tanah.

“Untuk itu, kami tak henti-hentinya melakukan sosialisasi peraturan pengadaan tanah kepada seluruh stakeholder terkait seperti aparat penegak hukum (APH), guna melakukan pendampingan dalam menjalankan setiap tahapan pengadaan tanah,” pungkasnya.