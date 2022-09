JAKARTA – Pemerintah resmi menaikan harga BBM Pertamax, Pertalite, dan Solar kemarin (3/9/2022).

Harga BBM subsidi yang disesuaikan, yakni Pertalite, Solar dan nonsubsidi seperti Pertamax.

Harga BBM Pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan harga Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Tak hanya itu, Pertamax yang awalnya seharga Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Namun di beberapa provinsi luar Jawa, Pertamax ada yang seharga Rp14.850 dan Rp15.200.

Dikutip dari situs resmi Pertamina, berikut daftar lengkap harga BBM Pertalite, Pertamax dan Solar di seluruh SPBU Indonesia, Senin (5/9/2022):

1. Aceh

- Pertalite Rp10.000

- Pertamax Rp14.500

- Solar JBT Rp6.800

2. Sumatera Utara

- Pertalite Rp10.000

- Pertamax Rp14.850

- Solar JBT Rp6.800

3. Sumatera Barat

- Pertalite Rp10.000

- Pertamax Rp14.850

- Solar JBT Rp6.800

4. Riau

- Pertalite Rp10.000

- Pertamax Rp15.200

- Solar JBT Rp6.800

5. Kepulauan Riau

- Pertalite Rp10.000

- Pertamax Rp15.200

- Solar JBT Rp6.800

6. Kodya Batam (FTZ) - Pertalite Rp10.000 - Pertamax Rp15.200 - Solar JBT Rp6.800 7. Jambi - Pertalite Rp10.000 - Pertamax Rp14.850 - Solar JBT Rp6.800 8. Bengkulu - Pertalite Rp10.000 - Pertamax Rp15.200 - Solar JBT Rp6.800 9. Sumatera Selatan - Pertalite Rp10.000 - Pertamax Rp14.850 - Solar JBT Rp6.800 10. Bangka Belitung - Pertalite Rp10.000 - Pertamax Rp14.850 - Solar JBT Rp6.800 11. Lampung - Pertalite Rp10.000 - Pertamax Rp14.850 - Solar JBT Rp6.800 12. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta - Pertalite Rp10.000 - Pertamax Rp14.500 - Solar JBT Rp6.800 13. Jawa Timur, Bali, NTT, NTB - Pertalite Rp10.000 - Pertamax Rp14.500 - Solar JBT Rp6.800 14. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp14.850 - Solar JBT Rp6.800 15. Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp14.850 - Solar JBT Rp6.800 16. Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat - Pertalite Rp 10.000 - Pertamax Rp 14.850 - Solar JBT Rp6.800 17. Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat - Pertalite Rp10.000 - Pertamax Rp14.850 - Solar JBT Rp 6.800