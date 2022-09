JAKARTA - Laju inflasi diprediksi meroket seiring keputusan menaikkan harga BBM subsidi, Pertalite, Solar dan Pertamax.

Pertalite naik jadi Rp10.000, Solar naik jadi Rp6.800. Sedangkan Pertamax naik jadi Rp14.500 per liter.

"Naiknya harga BBM ini akan menambah tingkat inflasi sebesar 1,9%," ujar Kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin(5/9/2022).

Tingkat inflasi hingga akhir tahun diperkirakan mencapai kisaran 6,6-6,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi pemerintah sebelumnya pada tingkat 4,8%.

“Kita sudah berhasil menjaga pasokan bahan makanan, kita jaga dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, sehingga kita akan berusaha jaga inflasinya tidak terlalu tinggi. kisarannya 6,6 hingga 6,8%,” ungkap Febrio.

Sebagai informasi, pemerintah menyesuaikan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. harga Solar subsidi juga disesuaikan dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sementara itu, harga Pertamax disesuaikan dari sebelumnya Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.