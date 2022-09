JAKARTA - Harga minyak dunia kini berada di level USD80 per barel. Jika harga minyak nantinya USD75 per barel, Pertamax akan segera turun dari harga sekarang Rp14.500 per liter.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan menurunkan harga Pertamax bila harga minyak menyentuh USD75 per barel.

"Kalau nanti harga minyak dunia mungkin sekarang USD95, kemudian nanti turun ke USD75 per barel. Berarti Pertamax akan harga pasar. Jadi bisa saja turun," ungkap Erick, Jumat (9/9/2022).

Meski ada potensi penurunan harga Pertamax, Erick enggan menyinggung potensi serupa juga berlaku bagi Pertalite dan Solar yang kini mengalami kenaikan.

Menurutnya, meski harga kedua BBM subsidi itu mengalami kenaikan, namun pemerintah masih memberikan subsidi.

"Banyak yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun gimana? ya pastinya (BBM) turun. cuma yang mesti diingat, apa yang dilakukan pemerintah hari ini itu mengurangi subsidi. Jadi Pertamax, Pertalite, Solar itu yang dijual pun masih ada subsidinya," kata dia.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menetapkan harga Solar dan Pertalite berdasarkan harga pasar atau keekonomian. Lantaran kedua bahan bakar itu masih disubsidi pemerintah. "Tapi apakah Solar dan Pertalite itu nanti akan harga pasar? ya nggak bisa, itu subsidi. ini kadang persepsi dari masyarakat suka membanding-bandingkan," tuturnya.