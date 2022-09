JAKARTA – Tarif angkutan umum kota (angkot) dan bus AKAP mengalami penyesuaian setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik pada 3 September 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan penyesuaian harga di bus AKAP kelas ekonomi perlu dilakukan.

Hal itu karena dari tahun 2016 belum ada kenaikan tarif.

Ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM.

 BACA JUGA:BBM Naik Bikin Dompet Jebol, Begini Tips Membeli BBM agar Tetap Hemat

"Untuk harga atau biaya AKAP ekonomi itu mulai tahun 2016 sampai 2020 belum pernah ada kenaikan tarif. Maka untuk penyesuaian terhadap harga BBM, harus ada penyesuaian tarif, yaitu tarif dasar untuk 2022 sebesar Rp159 per penumpang per km, ada kenaikan dari tarif dasar 2016 yang hanya Rp119 per penumpang per km," katanya dalam press conference penyesuaian tarif ojek online dan Bus AKAP Kelas Ekonomi pada Rabu (7/9/2022).

Dirangkum Okezone, Sabtu (10/9/2022), berikut fakta kenaikan tarif angkot hingga Bus AKAP:

1. Rincian Tarif Bus AKAP Terbaru

Berikut 2 batasan tarif Bus AKAP kelas ekonomi:

- Batas Atas

Wilayah 1 Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2022 menjadi Rp207 per penumpang per km, ini mengalami kenaikan dibanding 2016 yang tarifnya Rp155 per penumpang per km.

- Batas Bawah

Untuk batas bawah penyesuaiannya Rp128 per penumpang per km, naik dari 2016 yang hanya Rp95. Untuk wilayah 2, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur, tarif batas atas 2022 adalah Rp127 per penumpang per km, naik dibandingkan 2016 yang batas atasnya Rp172. Untuk batas bawahnya, Rp142 per penumpang per km, naik dibandingkan tahun 2016 yang tarifnya Rp106.

2. Tarif Angkot Naik

Tarif angkot di Bekasi naik mulai Rp500-Rp1.000. Namun, kenaikan tarif angkot juga bersifat variatif sesuai dengan jalur dengan melihat jaraknya.

"Kita menetapkan untuk tarif jarak dekat menaikkan Rp500 sedangkan untuk jarak jauh, kita menaikkan Rp1.000. Jadi sekarang kan ada yang sampai saat ini Rp5.000, kalau yang Rp5.000 jadi Rp6.000. Kalo jarak pendek biasa Rp2.000 sekarang jadi Rp2.500," kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi Indra Hermawan, dikutip Senin (5/9/2022).

Kemudian, angkot di Kabupaten Tangerang, Banten juga mengalami kenaikan Rp2.000.

3. Harga BBM Terbaru Harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, Solar Rp6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp14.500 per liter. 4. Sopir dan Penumpang Angkot Nego Organda Kota Tangsel berencana membuat surat edaran sementara guna mengatur batasan tarif. Meski begitu, para sopir angkutan diminta melakukan negosiasi langsung dengan penumpang. "Akhirnya kami berkesimpulan, supaya ada semacam pembicaraan biasa saja antara sopir angkot dengan penumpang. Contohnya pada saat mau naik atau mau turun, ada semacam bahasa dari sopir ke penumpang 'Bu maaf ya ongkos naik seribu ya' atau 'Pak ongkosnya ditambah ya, soalnya kami ada kenaikan BBM'," kata Ketua Organda Tangsel, Mahludin Sica, Selasa (6/9/2022). Hal itu karena tarif naik maka bisa menambah beban bagi penumpang, sebaliknya jika tarif tak dinaikkan akan membebani biaya operasional angkutan. "Jadi untuk menaikkan terkait masalah tarif ini, kami juga harus berhati-hati. Khawatir nanti dampak negatifnya sama masyarakat, kalau kita tidak naikkan juga dampak negatifnya sama para pengemudi dan perusahaan angkot," pungkasnya. 5. Angkot Pilih Tak Beroperasi' Imbas kenaikan harga BBM, dari 2.000 unit angkot, 1.800 di antaranya tidak beroperasi di Karawang. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang, Arif Bijaksana mengatakan, kenaikan BBM memang akan memukul bisnis angkot di Karawang. "Sebelumnya usaha angkot ini masih terpukul karena covid-19 sehingga pendapatan mereka menurun tajam. Namun setelah covid-19 menurun, terjadi kenaikan BBM jadi limbung kembali," kata Arif, Selasa (6/9/2022).