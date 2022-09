JAKARTA- Contoh cover letter Bahasa Inggris beserta artinya ini bisa dijadikan acuan bagi Anda yang sedang melamar pekerjaan. Bahasa Inggris merupakan salah satu kemampuan yang harus Anda miliki.

Calon pekerja perlu mempersiapkan beberapa berkas atau curiculum vitae (CV) sebelum melamar pekerjaan di suatu perusahaan.Tulislah secara singkat dan jelas alasan mengetahui lowongan pekerjaan tersebut. Sebab, rekruter tidak mempunyai banyak waktu untuk membaca tulisan yang terlalu panjang.

Kedua, apa yang membuat pelamar tertarik dengan perusahaan dan posisi yang dilamar. Bagian ini bisa dijelaskan berisi suatu hal yang dikaitkan kemampuan pelamar kuasai dengan posisi yang dibutuhkan perusahaan yang dilamar.

Baca Juga: 5 Cara Asyik Rayakan World Tourism Day di Lombok, Khusus yang Suka Tantangan!

-Contoh Cover Letter Asisten Manajer

Surabaya, Januari 26 , 2018

Mr. Terry Holmes

Head Manager

JHK Bank

Jl. Pierre Tendean 12

Surabaya

Dear Mr. Holmes,

I am writing to express my interest in applying as an Assistant Manager that was advertised on the job portal, on January 20, 2018. I completed my undergraduate study of Business Administration at Gajah Mada University in 2014. I have enclosed my curriculum vitae which shows the considerable experience I possess for the position.

I have over 4-year experience as an administrator at BBN Bank. Also, I have a solid background in business management and development. In addition, I joined a certified Accounting course program for 6 months to improve my skills. I believe the experience and skills I have can bring benefit to your company.

I thank you for your attention and consideration.

Best Regards,

Mahendra Dika

Terjemahan

Surabaya, 26 Januari 2018

Bapak Terry Holmes

Manajer kepala

Bank JHK

Jl. Pierre Tendean 12

Surabaya

Yang terhormat Bapak Holmes,

Saya menulis untuk menyatakan minat saya untuk melamar sebagai Asisten Manajer yang diiklankan di portal pekerjaan, pada tanggal 20 Januari 2018. Saya menyelesaikan studi sarjana Administrasi Bisnis di Universitas Gajah Mada pada tahun 2014. Saya telah melampirkan daftar riwayat hidup saya yang menunjukkan pengalaman yang cukup saya miliki untuk posisi itu.

Saya memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun sebagai administrator di Bank BBN. Juga, saya memiliki latar belakang yang kuat dalam manajemen dan pengembangan bisnis. Selain itu, saya mengikuti program kursus Akuntansi bersertifikat selama 6 bulan untuk meningkatkan keterampilan saya. Saya percaya pengalaman dan keterampilan yang saya miliki dapat membawa manfaat bagi perusahaan Anda.

Atas perhatian dan pertimbangannya saya ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Mahendra Dika

-Contoh Cover Letter - Staff Keuangan

October 21, 2020

Head of HRD

PT Permata Abadi Jaya

Semarang, Jawa Tengah

With respect,

Based on the information I received from my friend, PT Permata Abadi Jaya has a job opening as Finance Staff. In connection with that, I would like to apply for said position.

Here is my brief biography:

Name: Dimas Sanjaya

Gender: Male

Date of Birth: Bukit Tinggi, June 28, 1990

Education: S1 Economy

Phone number: 08234565XXXX

I have the ability to communicate in English both written and spoken. I also have the skill to operate software for the office that I believe would assist in the work.

For your consideration, I have also attached multiples such as:

Curriculum Vitae

Copy of transcript

Photocopy of Diploma

Latest 3×4 photograph

ID Government copy

I hope I can get the chance to follow the next test so I can talk about my abilities and skills in person with you.

Thank you for your attention.

Best Regards,

Dimas Sanjaya

Terjemahan

21 Oktober 2020

Kepala HRD

PT Permata Abadi Jaya

Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Berdasarkan informasi yang saya terima dari teman saya, PT Permata Abadi Jaya membuka lowongan pekerjaan sebagai Staf Keuangan. Sehubungan dengan itu, saya ingin melamar posisi tersebut.

Berikut biografi singkat saya:

Nama : Dimas Sanjaya

Jenis Kelamin: Pria

Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 28 Juni 1990

Pendidikan : S1 Ekonomi

Nomor telepon: 08234565XXXX

Saya memiliki kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Saya juga memiliki keterampilan untuk mengoperasikan perangkat lunak untuk kantor yang saya yakini akan membantu dalam pekerjaan.

Untuk pertimbangan Anda, saya juga telah melampirkan kelipatan seperti:

Daftar Riwayat Hidup

Fotokopi transkrip

Fotokopi Ijazah

Pas foto terbaru 3×4

Salinan ID Pemerintah

Saya harap saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes berikutnya sehingga saya dapat berbicara tentang kemampuan dan keterampilan saya secara langsung dengan Anda.

Terima kasih atas perhatian Anda.

Salam Hormat

Dimas Sanjaya

-Contoh Cover Letter - Staff Magang

Dear Hiring Manager,

I am writing to you to apply for the Accounting intern position at NeoTech Company. As a student in the Accounting Major, I believe that I can do a good job as an intern and get a lot of experience.

During my pastime in the university, I studied a lot of subjects in the field of accounting such as cost accounting, auditing, finance, marketing, and others. Besides, I also joined the Accounting Club at the university. Therefore, I’m ready to adapt to the working environment.

I have included my resume in my applications. Thank you for your consideration. I am so excited to hear from you soon.

Sincerely,

Dewi Sartika

Terjemahaan

Kepada manajer perekrutan,

Saya menulis kepada Anda untuk melamar posisi magang sebagai akuntan di Perusahaan NeoTech. Sebagai mahasiswa Accounting, saya yakin dapat melakukan pekerjaan magang dengan baik dan mendapatkan banyak pengalaman.

Selama saya berkuliah di universitas, saya telah mempelajari banyak mata pelajaran di bidang accounting seperti accounting cost, audit, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Selain itu saya juga bergabung dengan Accounting Club di universitas. Oleh karena itu, saya siap beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Saya telah memasukkan resume saya dalam lamaran saya. Terima kasih atas pertimbangan Anda. Saya sangat senang mendengar kabar dari Anda segera.

Hormat kami,

Dewi Sartik

Demikian contoh cover letter Bahasa Inggris beserta artinya.

(RIN)