JAKARTA – PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) terus menunjukkan kiprahnya sebagai pemain besar di industri pertambangan batu bara.

MNC Energy Investments menjadi salah satu sponsor utama pada Coaltrans Asia 2022 yang digelar di Bali International Convention Center (BICC) bagian dari Westin Hotel Nusa Dua, Bali. Westin merupakan anak usaha PT MNC Land Tbk (KPIG).

“Konferensi dihadiri lebih dari 1.000 eksekutif dari 30 lebih negara dengan 500 lebih pembicara panel,”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Selasa (20/9/2022).

Hary mengungkapkan, pertambangan dan energy merupakan salah satu bisnis inti MNC. “MNC Energy menargetkan kenaikan 50% produksi batu baranya pada 2023,”imbuh Hary.

Dalam konferensi tersebut, IATA melalui anak perusahaannya yang bergerak di bidang batu bara, PT Bhakti Coal Resources (BCR), kembali menorehkan transaksi penting, Senin (19/09/2022). BCR menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan tiga pihak pembeli: SAII Resources Pte Ltd, Visa Resources Pte Ltd, dan CPTL Pte Ltd. “Penandatanganan kerja sama batu bara pada Coaltrans Asia conference, Bali,” kat Hary.

Selain itu, CPTL Pte Ltd juga akan berinvestasi dalam pembangunan jalan angkut dan konveyor pelabuhan PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (BSPC), salah satu anak perusahaan BCR, untuk mendorong efisiensi produksi dan transportasi, dengan perkiraan investasi senilai USD 10 juta. Perseroan akan memperoleh tambahan pendapatan sebesar USD 108,42 juta dari ketiga kontrak ini dan akan terus mengantisipasi lebih banyak kontrak di masa depan, seiring dengan peningkatan produksi.