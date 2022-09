WASHINGTON - Bank Sentral AS, The Fed memutuskan menaikan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin untuk ketiga kalinya ke kisaran 3,00-3,25%. The Fed juga mengisyaratkan bahwa biaya pinjaman akan terus meningkat tahun ini.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell pun berjanji bahwa dirinya dan sesama pembuat kebijakan akan "terus" berjuang untuk mengalahkan inflasi.

"Pembuat kebijakan Fed dengan suara bulat setuju untuk menaikkan suku bunga acuan bank sentral ke kisaran 3,00-3,25%," kata Powell, dikutip dari Antara, Kamis (22/9/2022).

Powell mengatakan jalur suku bunga yang ditunjukkan memperlihatkan The Fed "sangat bertekad" untuk menurunkan inflasi dari level tertinggi dalam empat dekade dan para pejabat akan terus melakukannya sampai pekerjaan selesai, bahkan dengan risiko pengangguran meningkat dan pertumbuhan melambat.

"Kita harus mendapatkan inflasi di belakang kita. Saya berharap ada cara tanpa rasa sakit untuk melakukan itu. Tidak ada," ujarnya.

Inflasi dengan ukuran pilihan Fed telah berjalan lebih dari tiga kali lipat dari target bank sentral. Proyeksi baru menempatkannya di jalur yang lambat kembali ke 2,0% pada 2025, pertempuran Fed yang diperpanjang untuk memadamkan serangan inflasi tertinggi sejak 1980-an, dan yang berpotensi mendorong ekonomi ke batas resesi.

Sementara itu, pada Rabu pagi, National Association of Realtors (NAR) melaporkan bahwa penjualan rumah yang ada atau existing home di AS turun untuk bulan ketujuh berturut-turut pada Agustus.

"Amerika Serikat telah memiliki pasar perumahan yang panas. Ada ketidakseimbangan besar," kata Powell.

"Apa yang kami butuhkan adalah penawaran dan permintaan agar lebih selaras. Kami mungkin di pasar perumahan harus melalui koreksi untuk kembali ke tempat itu," tambahnya. Data inflasi baru-baru ini menunjukkan sedikit atau tidak ada perbaikan meskipun Fed melakukan pengetatan agresif juga mengumumkan kenaikan suku bunga 75 basis poin pada Juni dan Juli dan pasar tenaga kerja tetap kuat dengan kenaikan upah juga. Suku bunga dana federal yang diproyeksikan untuk akhir tahun ini menandakan 1,25 poin persentase lagi dalam kenaikan suku bunga yang akan datang dalam dua pertemuan kebijakan Fed yang tersisa pada 2022, level yang menyiratkan peningkatan 75 basis poin lainnya sebentar lagi. "Komite sangat berkomitmen untuk mengembalikan inflasi ke targetnya 2,0 persen," kata Komite Pasar Terbuka Federal (FOM), komite penetapan suku bunga bank sentral, dalam pernyataan kebijakannya setelah akhir pertemuan kebijakan dua hari. The Fed mengantisipasi bahwa kenaikan berkelanjutan dalam kisaran target (suku bunga)akan sesuai. Target suku bunga kebijakan The Fed sekarang berada di level tertinggi sejak 2008 dan proyeksi baru menunjukkannya naik ke kisaran 4,25-4,50% pada akhir tahun ini dan berakhir 2023 di 4,50-4,75%.