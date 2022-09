JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam menyalurkan bantuan untuk warga miskin.

Menurut Jokowi, data kemiskinan sudah sangat jelas hanya penyalurannya yang harus tepat sasaran.

"Mengenai kemiskinan ekstrem. Data sudah jelas, ada. Datanya ada. Di daerah-daerah ada semua datanya. Artinya sasarannya jelas. By name, by address semuanya ada. Nama, alamat semuanya ada," ujar Jokowi di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

"Kalau kita bareng-bareng pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap bareng-bareng. Urusan income, pendapatan digarap bareng-bareng," imbuhnya.

Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dicontohkan Jokowi pada saat penanganan pandemi covid-19.

Hal itu dikarenakan sasaran vaksinasi yang sesuai dengan target yang telah disepakati. "Wong sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat. Bansos ke sana arahkan, pada perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana," jelas Jokowi. Maka dari itu, Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah saling bahu-membahu untuk dapat menyalurkan bansos secara tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. "Kalau nama dan alamatnya enggak jelas itu kita kesulitan. Ini ada semuanya. Ini lah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan," pungkas Jokowi.